Kar zadeva politiko, je v naši slačilnici ni bilo

Slovenski odbojkarji bodo z jutrišnjo tekmo proti Nizozemski ob 9. uri dopoldne odprli boje na drugem turnirju letošnje lige narodov. S tekmeci se bodo merili v Quezon Cityju na Filipinih v dvorani Araneta Coliseum, po tulipanih pa bodo njihovi nasprotniki še Argentina (četrtek ob 13. uri), ob isti uri v soboto Italija in v nedeljo ob 9. uri Japonska. Selektor Mark Lebedew ima v ekipi tudi na prvem turnirju v Braziliji odsotnega Tineta Urnauta, kapetan pa ima za seboj zahtevno klubsko sezono. Kako je bilo v Rusiji pri Zenitu iz Sankt Peterburga, igralsko in tudi (ne)politično, kaj meni glede igranja na Japonskem v naslednji sezoni in seveda tudi misli o reprezentanci je razgrnil v pogovoru.