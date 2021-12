Katero mesto je pripadlo Franciju Petku na premieri novoletne turneje?

1. Danes se bo v Oberstdorfu začela jubilejna 70. novoletna turneja štirih skakalnic. Tako kot tekmeci so tudi slovenski skakalci z vidnimi črkami pisali zgodovino odmevnih tekem, posebej so bili na njih pozorni navzoči pred 30 leti, ko so prvič nastopili pod zastavo mlade slovenske države. Na premieri v Oberstdorfu je bil med našimi najvišje uvrščen Franci Petek – katero mesto je dosegel?

A) 6.

B) 10.

C) 14.

2. Pred današnjim slalomom v Lienzu, metropoli Vzhodne Tirolske v Avstriji, spomini uhajajo k številnim nastopom naših smučark. Tako je z odličnim nastopom navzoče navijače iz domovine pred natanko desetletjem navdušila Tina Maze. V izjemnem boju je osvojila 2. mesto, katera od tekmic je bila takrat edina, ki jo je premagala?

A) Marlies Schild

B) Mikaela Shiffrin

C) Kathrin Zettel

3. Pred 40 leti je Društvo športnih novinarjev Slovenije v zadnjem tednu koledarskega leta razglasilo najboljše. Med ekipami je bil najboljši RK Kolinska Slovan, v ženski konkurenci smučarka Bojana Dornig, kdo pa je zbral največ glasov med moškimi?