Kdo je bil pred šestimi leti edini kos izjemnemu Domnu Prevcu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza 14. 12.): 1. B) Ludvika Zajca; 2. B) Tretje; 3. C) Oliver McCall.

1. Na današnji dan pred šestimi leti je smučarski skakalec Domen Prevc potrdil izjemno formo. Potem ko je na uvodni tekmi sezone v Ruki proslavil prvo zmago v svetovnem pokalu pri 17 letih, je bil prvi še v Klingenthalu in Lillehammerju, 17. decembra 2016 pa je v Engelbergu z izjemnim drugim skokom napredoval z osmega mesta na drugo. Kdo mu je bil takrat edini kos v Švici?

A) Michael Hayböck

B) Kamil Stoch

C) Severin Freund

2. Pred natanko 23 leti je Špela Bračun prijetno presenetila na smuku za svetovni pokal v St. Moritzu, saj je osvojila tretje mesto za Isolde Kostner in Regino Häusl. Takrat je bila stara 22 let, v karieri pa je ostala pri eni uvrstitvi na zmagovalni oder med elito. Posvetila se je študiju in magistrirala na področju, na katerem deluje tudi danes. Katerem?

A) Ekonomiji

B) Fizioterapiji

C) Germanistiki

3. V ligi NBA nenehno nizajo rekorde, a nekateri preživijo tudi 60 let kot stotica, ki jo je sam nasul košarkarjem New Yorka legendarni Wilt Chamberlain. Največ točk na tekmi brez podaljška (173) sta dosegla Boston leta 1959 proti Minneapolisu in Phoenix proti Denverju leta 1990. Kdo je leta 1999 zmogel najmanj točk (49) od uvedbe omejitve 24 sekund za napad?

A) Vancouver

B) LA Clippers

C) Chicago