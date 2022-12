Koga je pred 27 leti nasledil Jelko Gros na čelu skakalcev?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza 10. 12.): 1. C) Španija na SP 1982; 2. A) Gašper Okorn; 3. C) Silvana Ilič.

1. Slovenski smučarski skakalci in skakalke so obetavno začeli novo sezono, na današnji dan pred 27 leti pa je skakalna reprezentanca doživela velik pretres. Direktor nordijskih reprezentanc Marko Mlakar je odstopil, glavnemu trenerju skakalcev pa so izrekli nezaupnico in krmilo kot vršilcu dolžnosti predali Jelku Grosu. Koga je nasledil?

A) Luko Koprivška

B) Ludvika Zajca

C) Bogdana Norčiča

2. Pred natanko 14 leti je plavalnemu šampionu Petru Mankoču uspel redek podvig. Na Reki je devetič zapored postal evropski prvak v kratkih bazenih na 100 metrov mešano in s časom 51,97 izboljšal rekord stare celine. Leto dni pozneje je na EP v Istanbulu dosegel svetovni rekord (50,76) v polfinalu, v finalu pa ni ubranil naslova. Katero mesto je zasedel?

A) Drugo

B) Tretje

C) Četrto

3. Trideset let je minilo, odkar je Lennox Lewis brez boja osvojil naslov boksarskega svetovnega prvaka WBC. Riddick Bowe je zavrnil obrambo šampionskega pasu, bodisi ker se ni strinjal s ponujeno vsoto bodisi ker je z Lewisom izgubil v finalu OI 1998 in ni želel revanše. Lewis je med poklicno kariero izgubil le dvakrat, kdo ga je prvi ugnal?