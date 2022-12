Kdo je bil zadnji Katančev tekmec med njegovo epizodo na SP 2002?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (28. 12.): 1. B) Trikrat; 2. B) Šest; 3. C) V Novem Mestu na Moravskem.

1. Na današnji dan pred desetimi leti je takratni predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin prepričal Srečka Katanca, naj vnovič postane selektor državne reprezentance. Za krmilom je zamenjal Slavišo Stojanovića in se vrnil na čelo moštva prvič po svetovnem prvenstvu 2002, na katerem je Slovenija doživela tri poraze proti Španiji (1:3), Južnoafriški republiki (0:1) in ...

A) ZDA

B) Angliji

C) Paragvaju

2. Prednovoletni čas je bil do leta 2015 priložnost za Dan slovenske košarke, na katerem so se predstavili najboljši igralci slovenskih klubov in tudi njihovi mladi nasledniki. Prvič so ga pripravili v sezoni 1991/92 v Tivoliju, najboljši strelec glavne tekme med selekcijama Belih in Rdečih (141:130) je bil Peter Vilfan z 41 točkami. Kdo je bil izbran za igralca dvoboja?

A) Dušan Hauptman

B) Slavko Kotnik

C) Roman Horvat

3. Jutri bo minilo že 160 let od rojstva barona Pierra de Coubertina, prenovitelja olimpijskega gibanja in ustanovitelja Mednarodnega olimpijskega komiteja. Po slavnem Francozu se imenuje medalja, ki jo od leta 1997 podeljujejo za posebne zasluge pri promociji olimpizma. Med 42 dobitniki je tudi en Slovenec, na vrsto je prišel kot drugi po Juanu Antoniu Samaranchu. Kdo?