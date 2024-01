Kdo je kot kapetan vodil naše rokometaše h kolajni?

V januarskih dneh je slovenska športna scena ponavadi zelo pestra. Tradicionalno so naši športniki pod posebnim drobnogledom na belih strminah, napoči tudi čas velikega rokometnega tekmovanja. Tako je prav zdaj in tako je bilo pred 10, 20 ali 30 leti. In v tem duhu je tudi naš današnji kviz.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (9. 1.): 1) A) Barkley; 2. A) 70.000 evrov; 3. A) Marko Dolenc.