Kdo je najbolj pomagal Miku Tobeyju in Luki Dončiću na poti do OI?

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (27. 6.): 1. C) Primožu Kozmusu; 2. C) Paragvaj; 3. B) Martina Navratilova.

1. Na današnji dan pred dvema letoma so slovenski košarkarji dosegli velik uspeh, saj so se prvič v zgodovini samostojne reprezentance uvrstili na olimpijske igre. V finalu kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu so premagali Litvo s 96:85 s 27 točkami in 12 skoki Mika Tobeyja ter 23 točkami, 13 asistencami in 9 skoki Luke Dončića. Kdo je bil tretji slovenski strelec z 12 točkami?

A) Jaka Blažič

B) Edo Murić

C) Zoran Dragić

2. Že uvodne etape 110. dirke po Francije so pritegnile veliko pozornost ljubiteljev kolesarstva, ki si obetajo veliko vznemirljivih trenutkov. Enega so videli na današnji dan pred šestimi leti, ko so na Touru izključili trikratnega svetovnega prvaka Petra Sagana. Koga naj bi slovaški as, ki ga je mednarodna zveza UCI nekaj mesecev pozneje pomilostila, udaril s komolcem med šprintom četrte etape?

A) Marka Cavendisha

B) Chrisa Frooma

C) Simona Yatesa

3. Navijači grške nogometne reprezentance se zadnjih 19 let redno spomnijo 4. julija 2004, ko so njihovi ljubljenci nepričakovano osvojili naslov evropskega prvaka. V finalu v Lizboni so premagali Portugalsko z 1:0 z golom Angelosa Charisteasa, nekako pa smo pozabili, da so gostiteljico eura ugnali tudi v skupinskem delu z 2:1. Kdo je edini na takratnem EP prekosil zmagovite Grke?