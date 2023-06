Koga je Zidane s soigralci ugnal na poti k domači lovoriki?

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (20. 6.): 1. A) Uli Hoeneß; 2. C) Phoenix; 3. A) Edwin Moses.

1. Tako kot so v teh dneh slovenski atleti nastopali na ekipnem evropskem prvenstvu na Poljskem, so bili natanko pred desetimi leti v Vilniusu, takrat še v 3. ligi, torej razredu nižje od sedanjega. V Chorzovu na poljskem jugu je bil prvi as naše vrste Kristjan Čeh, komu pa je ob koncu junija 2013 pripadla kapetanska vloga pri slovenski reprezentanci?

A) Maruši Mišmaš

B) Luki Janežiču

C) Primožu Kozmusu

2. Če zasučemo športni koledar za 25 let v preteklost, se ustavimo pri zanimivem mundialu 1998. Takrat je domača francoska reprezentanca z udarnim zvezdnikom Zinedinom Zidanom korakala k svoji prvi lovoriki najboljše na svetu. Čez dva dni bo obletnica njene pomembne zmage v sicer ne prav bleščeči predstavi osmine finala – koga je ugnala za uvrstitev med osmerico?

A) Romunijo

B) Nigerijo

C) Paragvaj

3. V pričakovanju wimbledonskega spektakla spomini uhajajo k dobi izjemne Mime Jaušovec, najboljše slovenske teniške igralke doslej. Pred natanko 40 leti pa v 3. kolu ni mogla prek prek prepričljivo boljše tekmice. Katera igralka je takrat ugnala Mariborčanko?