Kdo je pomagal Messini prekiniti vladavino Jugoslovanov?

1. V teh dneh pred tridesetimi leti je bilo izjemno zanimivo tudi v 2. slovenski nogometni ligi – tako v boju za 1. SNL kot za obstanek. Železničar, Nafta, Zagorje in Dravinja so se borili za pobeg z dna, številni drugi za položaja št. 1. in 2. Preboj v prvo ligo so si zanesljivo priigrali Domžalčani. Kateri klub je ob ekipi s štadiona ob Kamniški Bistrici še napredoval med slovensko elito?

A) Drava

B) Aluminij

C) Bela krajina

2. Na današnji dan pred tridesetimi leti so igrali zadnjo tekmo finala državnega prvenstva v košarki. V finalu sta se srdito merila Smelt Olimpija in Slovenica Koper, do odločitve je prišlo na četrti tekmi v dvorani Bonifika, ki je pred 2200 gledalci pripadla Ljubljančanom. Ti so osvojili naslov prvaka s skupnim izidom 3:1. Kdo je na zadnji tekmi prispeval največ točk (24)?

A) Boris Gorenc

B) Roman Horvat

C) Dušan Hauptman

3. Pred 25 leti so igrali finale košarkarske evrolige. V finalu v Barceloni sta se pomerila bolonjski Kinder in atenski AEK. Zmagali so Italijani, ki jih je vodil trener Ettore Messina. Slednji je prekinil desetletno evropsko prevlado trenerjev z območja nekdanje Jugoslavije – Maljkovića, Pavličevića, Obradovića in Ivkovića. A Kinder je stavil na jugoslovanske košarkarje, katere?

A) Danilović, Savić, Nesterović

B) Đorđević, Paspalj, Rađa

C) Kukoč, Tabak, Bodiroga