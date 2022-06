Kdo je sredi Avstrije napovedal veliko slovensko kolesarsko zgodbo?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (4. 6.): 1. B) Primož Gliha; 2. B) 14,99; 3. B) judo in kros.

1. Podobno kot zdaj pri ženski teniški karavani poznavalce in ljubitelje te panoge najbolj navdušuje Poljakinja Iga Šwiatek, je pred natanko 25 leti na Roland-Garrosu zablestela Hrvatica Iva Majoli. Še nihče pred njo iz naše južne soseščine ni osvojil turnirja za grand slam. V Parizu je Zagrebčanka preskakovala oviro za oviro in nato po velikem finalu dvignila prestižno lovorike zmagovalke. Katero od favoritinj je takrat ugnala v sklepnem dvoboju za naslov?

A) Monico Seles

B) Martino Hingis

C) Arantxo Sanchez Vicario

2. Podobno slabe volje kot v teh dneh, ko slovenska nogometna reprezentanca kaže zelo bledo podobo, je bil Jasmin Kurtić pred 10 leti, saj se mu v odločilnem dvoboju za uvrstitev v najvišji italijanski razred z Varesejem ni razpletlo po njegovih željah. Katero moštvo se je v dramatičnem obračunu, tako značilnem za italijanske tekme odločitve, na koncu veselilo zmage za vizum serie A?

A) Bologna

B) Sampdoria

C) Lecce

3. V letu 1992 so bili slovenski športni dosežki posebej odmevni, saj je šlo v tej dobi za spoznavanje sveta z našo samostojno državo. In tako je bilo tudi v kolesarstvu, kamor se je k reprezentanci kot zvezni kapetan po delovanju v Avstriji vrnil Franc Hvasti, dolgoletni učitelj odličnih kranjskih kolesarjev. In prav v severni soseščini, kjer so ga tako dobro poznali, so takrat naši kolesarji močno opozorili nase, Slovenec je postal zmagovalec dirke po Avstriji. Kdo je bil to?