Kdo je v Tivoliju potopil Panathinaikos za prvo mesto v evroligi?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (30. 11.): 1. C) Mojca Dežman; 2. C) 11; 3. B) V Šmartnem ob Paki.

1. Jutri bo minilo 20 let od enega od sladkih vrhuncev Olimpijinih košarkarjev. V 7. kolu evrolige so v Tivoliju ugnali sloviti Panathinaikos s 77:70 in prevzeli vodstvo v skupini B skupaj s Tau Vitorio pred Panathinaikosom, Unicajo, Maccabijem, Sieno, Budućnostjo in Žalgirisom. V moštvu trenerja Toma Mahoriča je največ točk (18) dosegel njegov kapetan, kdo?

A) Jasmin Hukić

B) Goran Jurak

C) Marino Baždarić

2. Na današnji dan leta 2018 je prišlo do svojevrstne nogometne prelomnice. Zlato žogo, ki jo od leta 1956 podeljujejo igralcu leta, je osvojil Hrvat Luka Modrić. Z njegovim izborom se je končalo desetletno obdobje Cristiana Ronalda in Lionela Messija, med katerim sta oba prejela po pet lovorik. Kdo je bil leta 2007 zadnji slavljenec pred njuno prevlado?

A) Fabio Cannavaro

B) Ronaldinho

C) Kaka

3. 3. decembra 1998 je karavana alpskih smučark obnemela. Na slalomu v Mammoth Mountainu je 17-letna Švedinja Anja Pärson, ki pred tem nikoli ni stala na stopničkah na tekmah svetovnega pokala, pripravila senzacijo. S številko 36 je dosegla 15. čas na prvi progi, na drugi pa se je zavihtela na vrh zmagovalnega odra. Koliko zmag je zbrala ob koncu kariere marca 2012?