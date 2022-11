Kam se je Maribor moral preseliti za derbi z Muro?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Rešitve današnjega kviza preverite na naši spletni strani in v sobotni izdaji Dela. Pravilni odgovori prejšnjega kviza (26.11): 1. A) Jure Košir; 2. C) Teddy Sheringham; 3. B) Pri Radničkem.

1. Tako kot se že poltretje desetletje zastor sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju dviguje v Söldnu, je bil leta 1987, torej pred 35 leti uvod v Sestriereju. takrat šele ob koncu novembra. Pri priči je nase opozorila Mateja Svet in v superveleslalomu osvojila 2. mesto, dekleta pa so za uvod tekmovala tudi v bližnjem Courmayerju v slalomu. Najboljša Slovenka je bila na 10. mestu – katera smučarka je bila to?

A) Veronika Šarec

B) Katra Zajc

C) Mojca Dežman

2. Zdaj je napočil čas tradicionalnih preizkušenj v hitrih smučarskih disciplinah onstran Atlantika. Tako je pred 20 leti v smuku zmagal Avstrijec Stefan Eberharter, sploh pa je bil to dan naših severnih sosedov z rekordnim številom smukačev med udarno petnajsterico – koliko jih je bilo?

A) 7

B) 9

C) 11

3. Pred 20 leti sta tudi svoj nogometni derbi igrala Maribor in Mura, vijolične je vodil Matjaž Kek, črno-bele pa Vojislav Simeunović. Tekmeca sta se razšla brez golov, na prvi pogled preseneča majhno število gledalcev – 700. Toda te tekme ni bilo v Ljudskem vrtu. Kje so bili takrat Mariborčani gostitelji?