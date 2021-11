Kdo je za en večer zasenčil Zahovića, Milaniča, Novaka in Keka?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (3. 11.): 1. C) Peter Vilfan; 2. C) Mario Gomez; 3. A) Zaradi močnega naliva.

1. 7. november 1992 je bil pomemben dan za slovensko nogometno reprezentanco. Na njeni drugi prijateljski tekmi po osamosvojitvi so debitirali v državnem dresu Zlatko Zahović, Darko Milanič, Đoni Novak, Gregor Židan in tudi Matjaž Kek, ki je prvič in zadnjič igral za izbrano vrsto. Vsi so delno ostali v senci Vlada Miloševića, ki je v 55. minuti zabil edini gol za Slovenijo ob remiju (1:1). Kdo je bil tekmec?

A) Estonija

B) Hrvaška

C) Ciper

2. Na današnji dan pred 160 se je v Almontu v Kanadi rodil James Naismith, zdravnik in pedagog športne vzgoje, ki velja za izumitelja košarke. 15. decembra 1891 je na univerzi v Springfieldu predstavil novo igro, pri kateri so uporabili dve košari za breskve, ki so ju pritrdili približno tri metre visoko od tal, igralci pa so morali upoštevati 13 pravil in niso smeli voditi žoge. Koliko košarkarjev je bilo v vsakem moštvu?

A) Po 6

B) Po 9

C) Po 12

3. Danes praznuje 34. rojstni dan nekdanja srbska teniška igralka Ana Ivanović. Kariero je končala že pri 29 letih po nizu poškodb, največje uspehe pa je dosegla leta 2008, ko je bila 12 tednov na prvem mestu svetovne lestvice WTA in se uvrstila v finale dveh turnirjev za grand slam. Na OP Avstralije jo je ustavila Rusinja Marija Šarapova, na Roland-Garrosu pa je prekosila vse tekmice. Kdo je bila njena zadnja ovira?

A) Svetlana Kuznecova

B) Dinara Safina

C) Jelena Dementjeva