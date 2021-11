Kdo je bil Bayernov junak pred 10 leti?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (30. 10.): 1. C) Andreas Brehme; 2. B) 51 točk; 3. C) Jimmy Young.

1. Štirideset let je naokrog od razburljivega tivolskega derbija tradicionalnih tekmecev pod koši – Olimpije in Zadra. V 5. kolu 1. zvezne lige so Ljubljančani zmagali s 85:84, največ točk je prispeval Vinko Jelovac (24), kdo pa je bil že po izteku časa zaradi nešportne poteze med gostitelji izključen?

A) Pavle Polanec

B) Jadran Vujačić

C) Peter Vilfan

2. Sinoči je nogometni München spremljal predstavo lige prvakov med Bayernom in Benfico, pred natanko 10 leti pa je razprodana Allianz Arena videla spektakularno tekmo domačega kluba z Napolijem. Kdo je takrat ob zmagi s 3:2 zabil vse tri gole za Bayern, ki ga je s trenerske klopi vodil Jupp Heynckes?

A) Thomas Müller

B) Franck Ribery

C) Mario Gomez

3. Karavana formule 1 se je pred 30 leti od razburljive sezone, v kateri je naslov svetovnega prvaka osvojil nepozabni brazilski dirkač Ayrton Senna, poslovila v Avstraliji. Toda sklepna dirka v Adelaidu je bila prekinjena in obenem končana že po 16 krogih – zakaj?