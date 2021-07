Za koliko se je Debevec v Barceloni približal bronastim veslačem?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (21. 7.):

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (21. 7.):

1. A) 310 kg in 115 kg; 2. C) Olimpija; 3. A) Šmartno, Rudar V., Primorje, Korotan, Gorica.

A) 87 km

B) 146 km

C) 208 km

A) Iztok Puc

B) Uroš Šerbec

C) Rolando Pušnik

A) Četrto

B) Šesto

C) Deseto

1. Na olimpijskih igrah v Tokiu se bodo uresničile sanje najboljših športnikov in športnic z vseh celin, drugače pa je bilo ob oživitvi iger leta 1896. V Atenah je sodelovalo za tedanje čase rekordno število 241 tekmovalcev iz 14 držav, vsi po vrsti moškega spola. Preizkusili so se v devetih panogah, med drugim v kolesarstvu. Kako dolga je bila proga na cestni dirki, na kateri je zmagal Francoz2) Slovenski košarkarji bodo na ponedeljkovi tekmi z Argentino prvič okusili mik olimpijskih iger in postali tretja reprezentanca iz naše države, ki bo na OI nastopila v moštvenih igrah za rokometaši in hokejisti. Led je na OI prebila rokometna selekcija na igrah v Sydneyju 2000 (nastopila je še v Atenah 2004 in Riu 2016), kjer je pod vodstvom selektorjazasedla osmo mesto. Kdo je bil kapetan slovenske zasedbe v Avstraliji?3) Prvi kolajni na poletnih OI po osamosvojitvi Slovenije sta osvojilains tretjim mestom med veslaškimi dvojci 1. avgusta 1992 v Barceloni. Le dan pozneje se je bronastega odličja veselil še četverec zinje takrat okusil svoje tretje OI (od skupno osmih), katero mesto je zasedel v streljanju 3 x 40?