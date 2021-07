Koliko je dvignil Dejan Zavec: 310, 210 ali 150 kilogramov?

1. Najboljši slovenski boksar Dejan Zavec se je poleti 2011 pripravljal za spektakularen obračun v Biloxiju v ameriški zvezni državi Mississippi. Njegov tekmec je bil Američan Andre Berto, datum spektakla 3. september. Ptujčan je na javnem treningu pred odhodom v ZDA pokazal več atraktivnih vaj v dvigovanju uteži. Iz polčepa in v potisku s prsi je dvigoval:



A) 310 kg in 115 kg

B) 210 kg in 105 kg

C) 150 kg in 95 kg



2. Na današnji dan pred desetimi leti sta slovenska kluba igrala povratni tekmi 2. kola kvalifikacij za evropsko ligo. Olimpija je gostovala na Irskem pri Bohemiansu in branila prednost iz Stožic (3:1), Domžale so gostovale v Splitu in lovile zaostanek za tamkajšnjim klubom RNK Split s prve tekme v Domžalah (1:2). Kdo je napredoval v 3. kolo kvalifikacij?



A) Olimpija in Domžale

B) noben slovenski klub

C) Olimpija



3. Natančno pred dvajsetimi leti so odprli slovensko nogometno prvenstvo v sezoni 2001/02. 1. SNL je tudi tedaj štela deset članov. Toda med slovensko elito so plesali nekateri klubi, ki jih danes bodisi ni več na prizorišču bodisi si šele utirajo trnovo pot vrnitve med prvoligaše. Kateri klubi so tedaj igrali v 1. SNL, v sezoni 2021/22 pa jih ni med elito?



A) Šmartno, Rudar V., Primorje, Korotan, Gorica

B) Dekani, Medvode, Beltinci, Bela krajina, Gorica

C) SET Vevče, Zagorje, Dravograd, Krka, Gorica

