Ker je Janjo nemogoče premagati, jo želi naslediti

Jennifer, kdo? Marsikateri ljubitelj športa na Slovenskem se je spraševal, kdo neki je Jennifer E. Buckley, potem ko je konec avgusta zaokrožila novica, da je šestnajstletna plezalka osvojila srebrno kolajno za Slovenijo na mladinskem svetovnem prvenstvu na balvanih v Južni Koreji. Ljubljančanka z anglosaškim imenom in priimkom je nedavno zasedla drugo mesto tudi na evropskem prvenstvu v Helsinkih v kategoriji do 18 let. Takrat v težavnosti, kar namiguje na to, da je vsestranska plezalka. V pojasnilo, Jenny je kleno slovensko dekle, v njej se pretaka tudi irska kri. Živi v Švici, trenira v Italiji in snuje vrnitev v domovino, kjer lahko uresniči visoke ambicije.

