Kje je Ilka Štuhec napovedala imenitno smučarsko kariero?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (15. 12.): 1. B) Aleksandr Rožkov; 2. A) 200 m mešano.; 3. C) 7.

1. Na današnji dan leta 1956 so v Zürichu prvič podelili zlato žogo za najboljšega nogometaša evropskih igrišč. Lovoriko je prejel angleški reprezentant Stanley Matthews, ki je s 47 glasovi prehitel zvezdnika madridskega Reala Alfreda Di Stefana (44) in Raymonda Kopo (33). Za kateri klub je takrat igral Matthews, ki na Otoku nastopal v elitni ligi do 50. leta starosti?

A) Blackpool

B) Wolverhampton

C) Stoke City

2. Ta konec tedna minevajo tri leta, odkar je Ilka Štuhec zablestela v Val Gardeni. Čeprav je imela v nogah le štiri štarte v svetovnem pokalu po hudi poškodbi kolena, je bila najprej najhitrejša v sobotnem smuku in po 643 dneh okusila slast zmagoslavja, dan pozneje je bila prva še v superveleslalomu. To je bila njena deveta in zadnja zmaga doslej med svetovno elito, kje je proslavila prvo?

A) V Val d'Iseru

B) V Cortini d'Ampezzo

C) V Lake Louisu

3. Danes praznuje 50. rojstni dan nekdanja teniška igralka Arantxa Sanchez Vicario. Osvojila je 14 turnirjev za grand slam za posameznice, dve srebrni in dve bronasti kolajni na OI, s Španijo tudi petkrat pokal Fed. Po karieri je tožila svoje starše in brata Javierja, da so zapravili vse njeno premoženje, vredno 60 milijonov dolarjev. Kako se imenuje njen drugi brat, nekoč 7. igralec sveta?

A) Emilio

B) Francisco

C) Antonio