Klara Lukan pritekla do bronaste kolajne

Vrhunska slovenska atletinja Klara Lukan je na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, zablestela z bronasto kolajno. S časom 31:26 minute je za pičlo sekundo zgrešila srebrno odličje.

Zmago je slavila Italijanka Nadia Battocletti (31:10), olimpijska podprvakinja in evropska šampionka na 10.000 metrov ter v krosu. Srebrno kolajno si je pritekla Nemka Eva Dieterich, ki je za Battoclettijevo zaostala za 15 sekund.

»Prišla sem po kolajno in jo tudi osvojila. Izjemno cenim ta bron. Vesela sem ga, ker je to moja prva članska kolajna na velikih tekmah, ki je ne osvojiš vsak dan. Drugega kot to, da sem zelo zadovoljna, ne morem reči. Upam, da bodo s tem tekmovanjem nadaljevali, saj je bilo vzdušje izjemno, veliko je bilo navijačev. Dež me ni motil, nisem se obremenjevala niti s tekmicami in s samo progo,« je pojasnila 24-letna Šentjernejčanka

Med vrhunskimi tekačicami je bilo na štartu 86 udeleženk, skupaj pa jih je tekmovalo več kot 2500, saj so lahko na tem prvenstvu sodelovali tudi rekreativci. Med atleti je na EP v Belgiji naslov na 10 km osvojil Francoz Yann Schrub (27:37) pred rojakom Etiennom Daguinsom (27:46) in Belgijcem Isaacom Kimelijem (27:58).

Liza Šajn je včeraj v polmaratonu zasedla 11. mesto s časom 1;12:53. Zmagala je Belgijka Chloe Herbiet (1;10:43). Na 21 km je tekel tudi tretji slovenski predstavnik na EP; Jakob Medved je z 1;10:56 pristal mna 47. mestu.