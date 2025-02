Izvrstna forma Klare Lukan, rekord je padel za pol minute

Na začetku letošnje sezone je Klara Lukan v odlični formi, gradila jo je na dolgih višinskih pripravah v Afriki, v Evropo pa prišla razpoložena. V Castellonu ob Valencii je le za šest sekund zgrešila evropski rekord, s časom 30 minut in 26 sekund pa je svoj državni rekord popravila za več kot pol minute.

Zasedla je visoko sedmo mesto. Pred tem je najboljši čas Lukanova odtekla novembra lani v Milanu, kjer je deset kilometrov premagala s časom 31:04, z novo rekordno znamko je torej svoj najboljši dosežek popravila za kar 38 sekund. Dobro formo je pokazala že prejšnji teden v Monte Carlu, kjer je v teku na pet kilometrov s časom 14:45 izboljšala slovenski rekord za 37 sekund. Lukanova že ima izpolnjeno tudi normo za SP septembra v Tokiu, čeprav se je sezona šele začela.

»Z današnjim nastopom sem zelo zadovoljna. Naredila sem točno to, kar sem si zadala pred startom. Po predstavi prejšnji teden v Monaku sem dobila še dodano samozavest. Danes sem izkoristila konkurenco in dobre pogoje. Izmerili so 10, 11 stopinj Celzija, nobenega vetra ni bila, proga je bila ravna. Tako nisem imela izgovorov,« je opisala svoj nastop. Dosegla je četrti najboljši evropski čas v zgodovini na 10.000 metrov.

Dvoransko SP na Kitajskem in EP na Nizozemskem bo izpustila, njen prvi veliki cilj sezone bo sredi aprila EP v cestnih tekih v Belgiji, kjer bo v igri za odličja, morda tudi za zmago.