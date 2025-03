Za atlete v letošnjem letu 350.000 evrov, med elito štirje

Atletska zveza Slovenije (AZS) je podpisala vsakoletne pogodbe s športniki v višini 350.000 evrov. V prvi vrhunski selekciji so evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh, dvoranska evropska podprvakinja Tina Šutej, nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček in Lia Apostolovski.

Slednje zaradi poškodbe ni bilo na dvoranskem EP v Apeldoornu, v Nankingu pa na dvoranskem svetovnem prvenstvu prihodnji teden ne bo mogla braniti bronaste medalje s prejšnjega prvenstva lani v Glasgowu.

Tina Šutej je na dvoranskem EP znova osvojila kolajno. Foto John Thys/AFP

"Gre mi vse bolje, enomesečni premor mi je koristil, da se je poškodba umirila. Sedaj sem začela trenirati za poletno sezono. Po načrtih bom maja že pričela tekmovati," je povedala Lia Apostolovski.

"Glede na začetek sezone in osvojeni medalji na dvoranskem evropskem prvenstvu na Nizozemskem lahko optimistično rečem, da bo to verjetno najboljša atletska sezona v zgodovini. Konec tega tedna bo na evropskem pokalu v metih na Cipru Čeh med favoriti, potem sledi dvoransko SP v Nankingu, poleti pa ekipno EP v Mariboru. Na septembrskem SP na prostem v Tokiu načrtujemo rekordno ekipo po številu in tudi dobre izide," je pred podpisom pogodb dejal predsednik zveze Primož Feguš.

Športniki so v posamezne razrede razdeljeni glede na izide. Skupaj zveza sofinancira programe 170 atletov, pogodbe pa jih je podpisalo 64. V drugi vrhunski selekciji so Anita Horvat, Neja Filipič, Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.

V tretji selekciji so Anej Čurin Prapotnik, Rok Ferlan, Luka Janežič, Jan Vukovič, Rok Markelj, Filip Jakob Demšar, Damjan Zlatnar, Tom Teršek, Maja Mihalinec Zidar, Nika Glojnarič, Joni Tomičić Prezelj, Lana Andolšek, Liza Šajn, Agata Zupin, Eva Pepelnak in Martina Ratej.

Na naslednjih stopicah so še mednarodna selekcija, vrhunska mlada, nacionalna in reprezentančna selekcija.

Slovenska reprezentanca bo nastopila tudi na ekipnem EP druge divizije v Mariboru 28. in 29. junija. Če se bo uvrstila v prvo divizijo, je za ekipo predvidena nagrada v višini 20.000 evrov, ki se bo razdelila po številu doseženih točk posameznih atletov za reprezentanco. Del nagrade, 20 odstotkov, bodo dobili tudi trenerji.

V skupni znesek pogodb niso vključena sredstva za meritve, raziskovalne projekte in zdravniško podporo, ki so odvisni od višine sofinanciranja Fundacije za šport in pristojnega ministrstva.