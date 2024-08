Kljub virozi si je na peklensko vročem asfaltu pokoril vso konkurenco

Slovenski motociklistični as Marko Jerman (AC1 Racing, yamaha) nadaljuje vrhunske predstave v alpsko-jadranskem prvenstvu. Številnim podvigom, ki jih je že dosegel, je minuli konec tedna na Grobniku dodal še dve prepričljivi zmagi v razredu superstock do 1000 ccm, s katerima se je utrdil na vrhu skupne razvrstitve.

Markova tokratna uspeha imata toliko večjo težo, če vemo, da ni dirkal popolnoma zdrav. »Zaradi slabega počutja vse do zadnjega nisem vedel, ali se bom sploh podal na štart. Imel sem virozo, malo vročine in vneto grlo, poleg tega so me bolela tudi ušesa. Pomagal sem si s tableti in vitamini, na nogah pa me je držal predvsem motor. Ko sem se enkrat usedel nanj, se je moje stanje v hipu izboljšalo. Skoraj sem ozdravel,« je razkril Jerman.

Marku Jermanu gre v letošnji sezoni spet odlično od rok. FOTO: Racebg.net

Na stezi dejansko ni bilo videti, da bi bil bolan. Potem ko je bil najhitrejši že v kvalifikacijah, je bil razred zase tudi na obeh dirkah. Šveda Christofferja Bergmana (yamaha), ki je bil na obeh preizkušnjah drugi, je obakrat prehitel za skoraj 20 sekund! In to na asfaltu, ki je imel kar 70 stopinj Celzija. »Ne pomnim, da bi že kdaj dirkal v takšnih razmerah. Bilo je tako vroče, da me je kar peklo v noge,« je še dejal 39-letni motorist iz Depale vasi pri Domžalah, ki ima kot vodilni v alpsko-jadranskem prvenstvu že 41 točk naskoka.

Od slovenskih dirkačev sta v tem tekmovanju nastopila še Etien Kantar Božič (AC1 Racing, triumph), ki je v kategoriji supersport (do 600 ccm) osvojil šesto in tretje mesto, ter Enej Logar (AMD Domžale, yamaha), ki je prvo dirko v superstocku do 600 ccm končal kot šesti, na drugi pa je odstopil. V alpsko-jadranskem pokalu razreda superbike se je z dvema zmagama izkazal Aleš Brzin (AMD Trebnje, yamaha).