Koga sta spravila v obup Dušan Hauptman in Žarko Đurišić pred 30 leti?

Pravilne rešitve kviza (31.3):

1. C) Nik Zupančič; 2. B) Pel je žaljivo pesem na račun Kölna; 3. C) 200 m delfin.

A) Zoran Slavnić

B) Duško Vujošević

C) Vlade Đurović

A) Blackburn

B) Watford

C) Notts County

A) Anatolij Karpov

B) Boris Spassky

C) Viktor Korčnoj

1. Ko so (zaman) čakali na nedeljski derbi lige ABA med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo, so se starejši ljubitelji košarke spomnili uspehov obeh klubov v jugoslovanski ligi. V njej sta se moštvi zadnjič srečali 2. marca 1991 v Beogradu, zmagali pa so Ljubljančani s 102:86 z 31 točkamiin 30, pri gostiteljih je izstopal legendarni ostrostrelecz 20 točkami. Kdo je bil trener Beograjčanov?2. V 29. kolu italijanske nogometne lige se bosta danes pomerila Torino in Juventus. Moštvi zasedata 17. in 3. mesto na lestvici serie A, vendar izhodiščna razlika ne bo vzela čara najstarejšemu derbiju mestnih tekmecev na Apeninskem polotoku, ki je redno na sporedu vse od 13. januarja 1907. Juventus je takrat že opustil svojo izvirno rožnato-črno opravo in prešel k črno-belim dresom po vzoru enega od angleških moštev. Kdo je bil njegov zgled?3) Na današnji dan leta 1975 je razvpiti ameriški šahistkljub nesporni genialnosti ostal brez naslova svetovnega prvaka, ki ga je osvojil tri leta prej proti. Ker mednarodna zveza FIDE ni sprejela njegove zahteve, da bi o šampionu odločal dvoboj do desetih zmag in da bi pri morebitnem izidu 9:9 zadržal primat branilec naslova, celih 20 let ni odigral tekmovalne partije. Kdo bi moral biti njegov tekmec leta 1975?