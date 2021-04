Kaj je hudega v lokalnem derbiju storil Michael Ballack?

A) Dejan Kontrec

B) Matjaž Kopitar

C) Nik Zupančič

A) v intervjuju je obtožil sodnika

B) pel je žaljivo pesem na račun Kölna

C) v navalu jeze je zrušil oglasni pano

A) 50 m delfin

B) 100 m delfin

C) 200 delfin

1. V pomladi med odštevanjem do osamosvojitve je bilo pri nas hokejsko SP skupine B. Jutri bo minilo natanko 30 let od nepričakovanega gladkega poraza naših hokejistov z Avstrijci (1:6). Podajalec pri edinem slovenskem golu je bil, kdo pa je bil strelec?2. V Nemčiji je pred 10 leti močno odmevala denarna kazen nogometne zveze za reprezentančnega zvezdnikaki se je sicer za incident pozneje opravičil. Kje ga je polomil as v lokalnem derbiju Leverkusna in Kölna?3. Na včerajšnji dan leta 2001 je plavalecpri 15 letih in 9 mesecih postal najmlajši svetovni rekorder v bazenu. Zablestel je v ameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. V kateri disciplini je dosegel ta rekord?