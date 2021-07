Koliko imata Iztok in Luka skupnih olimpijskih kolajn?

A) enkrat

B) dvakrat

C) trikrat

A) Andres Iniesta

B) Sergio Ramos

C) David Villa

A) Marat Safin

B) Pete Sampras

C) Patrick Rafter

1. Dolga leta je bil med tradicionalnimi poletnimi športnimi dogodki za Slovenijo odmeven tudi veslaški praznik na Rdečem jezeru v Luzernu. Slovenski veslači so bili v Švici pogosto na stopničkah, pred natanko 20 leti pa se toni posrečilo – v Luzernu sta bila 5. Toda tik pred koncem športne poti pa sta eno leto pozneje osvojila olimpijski bron. Kolikokrat sta skupaj stala na stopničkah olimpijskih iger?2. Ob slehernem velikem nogometnem tekmovanju se spomnimo zadnje udeležbe slovenske reprezentance med elito – to je bilo leta 2010 na mundialu v Južni Afriki. Jutri bo obletnica naslova Špancev, ki so takrat v finalu ugnali Nizozemsko z 1:0. Dve leti prej je gol odločitve v finalni tekmi eura zabil, kdo je bil strelec za lovoriko na omenjenem prvenstvu v Južni Afriki?3. V pričakovanju finalnega vikenda na letošnjem Wimbledonu so se predvsem na Hrvaškem včeraj spominjali 20. obletnice izjemne finalne predstave. Splitčan je tako osvojil prestižno lovoriko, čeprav ga na turnirju sploh ni bilo med postavljenimi igralci. Za zadnjo zmago se je boril dva dni, saj je nedeljski dvoboj takrat prekinil dež in je pot k podvigu kariere moral nadaljevati v ponedeljek. Kdo je bil takrat njegov tekmec v finalu?