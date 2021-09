Koliko točk je četa Dušana Ivkovića dovolila Novomeščanom?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (22. 9.):

1. C) 333; 2. B) Vicenza, Wels, CSKA, Galatasaray; 3. C) 3. 1. C) 333; 2. B) Vicenza, Wels, CSKA, Galatasaray; 3. C) 3.

A) Milivoj Bračun

B) Primož Gliha

C) Rodolfo Vanoli

A) 42

B) 35

C) 47

A) Evelyn Ashford

B) Heike Drechsler

C) Merlene Ottey

1. S četrtkovim porazom proti Aluminiju so nogometaši Kopra izgubili prednost pred zasledovalci na vrhu 1. SNL. Neuspešen pa je bil zanje tudi zadnji septembrski konec tedna leta 2011. Z identičnim izidom 1:3 so takrat klonili v Stožicah proti Olimpiji, ki je pod vodstvom trenerjadohitela vodilni Maribor, sami pa so po 11 krogih ostali na zadnjem mestu na lestvici. Kdo jih je vodil s klopi?2. Pred dnevi umrlije eden od najuspešnejših košarkarskih trenerjev in selektorjev v Evropi. O kakovosti njegovih moštev so se prepričali tudi Olimpijini igralci ob porazu z Olympiakosom v polfinalu evrolige 1997, šest let pozneje pa je CSKA pod Ivkovićevo taktirko v 3. kolu evrolige 2003/04 dosegel proti Krki še vedno veljaven rekord tekmovanja. Koliko točk so zmogli Novomeščani?3. Na današnji dan leta 1988 se je najhitrejša Zemljanka vseh časov, ki z nedosegljivim svetovnim rekordom 10,49 v teku na 100 metrov še vedno vzburja domišljijo ljubiteljev atletike, v Seulu prvič osvojila zlato olimpijsko kolajno. V šprinterskem finalu je Američanka, ki je deset let pozneje umrla pri 38 letih starosti, s časom 10,54 prekosila najbližjo zasledovalko za 29 stotink. Kdo je zasedla drugo mesto?