Kakšen podvig si je pripisal Ermin Šiljak?

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (18. 9.):

1. A) močan naliv in burja; 2. B) 21 oziroma 1,9 na tekmo; 3. C) 7. Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

1. Na včerajšnji dan pred dvajsetimi leti se je Slovenija merila v I. evropsko-afriški skupini teniškega Davisovega pokala. Gostovala je v Harareju in prvi dan končala boje z rezultatom 1:1.je premagal Zimbabvejecnajstarejši član naše ekipeje ugnal višje postavljenega. Koliko mest na lestvici ATP ju je ločilo?A) 33B) 133C) 3332. V teh dneh pred 25 leti so se košarkarice Ježice pripravljale na nastop v evropski ligi. Nastopile so na močnem turnirju v avstrijskem mestu Wels in zanesljivo osvojile prvo mesto. Za igralko tekme so bile na posamezne večere izbranein. Ljubljančanke so nanizale štiri zmage. Kateri klubi so padli pod njihovimi rokami?A) PAOK, Bayern, Valencia, WelsB) Vicenza, Wels, CSKA, GalatasarayC) Wels, Budućnost, Praga, Pariz3. Na današnji dan pred 15 leti je končal kariero nekdanji nogometni reprezentant. Nekoč odlični napadalec je igral za številne klube, nazadnje za belgijski Mouscron, še prej za Svobodo, Olimpijo, Bastio, Servette, Hammarby, Panionios in kitajski Dalian. V majici Slovenije je zabil 14 golov. V koliko državah se je veselil naslova državnega prvaka?A) 1B) 2C) 3