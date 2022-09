Kolikšno premijo so dobili sloviti Portugalci za zmago v Sloveniji?

1. Pred 30 leti so premierno nastopili v evropskih nogometnih pokalih slovenski klubi. Olimpija z Milanom, Maribor z Atleticom, Izola z Benfico. Prvo tekmo v Lizboni so pred 45.000 gledalci dobili Portugalci, povratno na Obali s 5:0 (k nam je prišel tudi legendarni Eusebio). Izolani so ostali brez premij, ki so jim bile obljubljene v primeru, če bodo izgubili s skupno razliko manj kot 5 golov. Premije so dobili gostje. Koliko je znašala na igralca?

A) 1000 dolarjev

B) 3000 dolarjev

C) 10.000 dolarjev

2. V teh dneh pred 30 leti so krenili v boj za evropsko klubsko prvenstvo košarkarji Smelta Olimpije pod vodstvom Zmaga Sagadina. Njihov tekmec v 1. kolu kvalifikacij je bil Žalgiris, ki so ga v Tivoliju zmleli z izidom 103:89 (53:52), Ljubljančani so si priigrali nastop v 2. kolu, kjer jih je čakal pirejski Olympiakos. Kateri košarkar Olimpije je v spopadu z Litovci pred 2000 navijači natresel gostom največ točk, in sicer 30?

A) Dušan Hauptman

B) Slavko Kotnik

C) Peter Vilfan

3. Pred 25 leti je prišlo do zanimive anekdote v šahovskem miljeju v Nemčiji. Klaus Ulrich Groth, predsednik prvoligaša iz Duisburga, je želel prijaviti znameniti računalnik Deep Blue (ki je premagal tudi Garija Kasparova) za prvo šahovnico nje­govega moštva v sezoni 1997/98 prve nemške lige. Vodja lige Jürgen Kohlstadt iz Hamburga je Deep Blue izločil s seznama nastopajočih. S kakšnim pojasnilom?

A) računalniki ne smejo tekmovati v ligi

B) Deep Blue nima potnega lista

C) klubi ne morejo zagotoviti elektrike