    Drugi športi

    Končno zelena luč, Gajser se vrača na Švedskem

    Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser bo po devetih izpuščenih dirkah nastopil na VN Švedske prihodnji teden.
    Tim Gajser se vrača. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Tim Gajser se vrača. FOTO: Leon Vidic
    Peter Zalokar
    9. 8. 2025 | 15:34
    9. 8. 2025 | 15:43
    1:43
    Čakanja je konec, Tim Gajser se vrača. Najboljši slovenski motokrosist, ki je zaradi poškodbe in operacije rame izpustil zadnjih devet dirk, se bo v tekmovalno karavano vrnil na veliki nagradi Švedske, ki bo prihodnji konec tedna. Gajser je prejel zdravniško dovoljenje za dirkanje v Uddevalli.

    image_alt
    Tim Gajser naj bi podpisal za nepričakovano moštvo

    »Odlične novice za ljubitelje dirk, saj je Tiga243 prejel zdravniško dovoljenje za dirkanje v Uddevalli na Švedskem. Se vidimo tam,« so zapisali v ekipi HRC Honda in ob zapisu pripeli fotografijo nasmejanega Gajserja v dresu in ob motorju.

    image_alt
    Tim Gajser tik pred povratkom na dirke

    Petkratni svetovni prvak je zaradi poškodbe rame in operacije izpustil zadnjih devet dirk, pred tem pa je bil vodilni v svetovnem prvenstvu v elitnem razredu MXGP.

    Dva meseca po operaciji se je devetega julija vrnil na motor in opravil dva tedna treninga. Kljub odsotnosti Gajser zaseda deseto mesto v skupni razvrstitvi prvenstva MXGP s 305 točkami. Šesti naslov svetovnega prvaka bo lovil v naslednji sezoni, v kateri bi utegnil voziti za Yamaho. 

    image_alt
    Timova srčna izbranka Špela je pokazala lep prstan

    Gajser se je med okrevanjem zaročil s Špelo Motaln, ki skrbi tudi za njegovo javno podobo.   

    V elitnem razredu MXGP uspešno nastopa tudi Jan Pancar.

