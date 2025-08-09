Končno zelena luč, Gajser se vrača na Švedskem

Čakanja je konec, Tim Gajser se vrača. Najboljši slovenski motokrosist, ki je zaradi poškodbe in operacije rame izpustil zadnjih devet dirk, se bo v tekmovalno karavano vrnil na veliki nagradi Švedske, ki bo prihodnji konec tedna. Gajser je prejel zdravniško dovoljenje za dirkanje v Uddevalli.

»Odlične novice za ljubitelje dirk, saj je Tiga243 prejel zdravniško dovoljenje za dirkanje v Uddevalli na Švedskem. Se vidimo tam,« so zapisali v ekipi HRC Honda in ob zapisu pripeli fotografijo nasmejanega Gajserja v dresu in ob motorju.

Petkratni svetovni prvak je zaradi poškodbe rame in operacije izpustil zadnjih devet dirk, pred tem pa je bil vodilni v svetovnem prvenstvu v elitnem razredu MXGP.

Dva meseca po operaciji se je devetega julija vrnil na motor in opravil dva tedna treninga. Kljub odsotnosti Gajser zaseda deseto mesto v skupni razvrstitvi prvenstva MXGP s 305 točkami. Šesti naslov svetovnega prvaka bo lovil v naslednji sezoni, v kateri bi utegnil voziti za Yamaho.

Gajser se je med okrevanjem zaročil s Špelo Motaln, ki skrbi tudi za njegovo javno podobo.

V elitnem razredu MXGP uspešno nastopa tudi Jan Pancar.