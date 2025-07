Timova srčna izbranka Špela je pokazala lep prstan

Tim Gajser se zavzeto pripravlja za vrnitev na motokrosistične steze po poškodbi in operaciji rame, toda to še zdaleč ne pomeni, da nima prostega časa za svojo srčno izbranko Špelo Motaln. Na družbenih omrežjih je dolgoletni par delil lepo sporočilo in napovedal skorajšnji korak pred poročni oltar. Bodoča nevesta in gospa Gajser je že pokazala zaročni prstan, ki ji ga je dal štirikratni svetovni prvak v elitnem razredu razredu MXGP.

Timova izbranka ni skrivala zadovoljstva in navdušenja.

»Kmalu bom Gajser,« je v angleščini ob fotografijah, na katerih je pokazala prstan, zapisala Špela. Paru so že čestitali številni športniki, kajakaš Peter Kauzer, Timov tekmec Ruben Fernandez Garcia, smučarska skakalka Špela Rogelj ...

Tim Gajser je pred dnevi vznemiril tekmece in športno javnost z verjetnostjo zamenjave ekipe zaradi proračunskih rezov v moštvu Honda. Neuradno naj bi Gajser že konec prejšnjega tedna podpisal pogodbo za Yamaho.