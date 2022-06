Korejka pokorila konkurenco v Bethesdi

To je za Chun In-gee tretji major naslov in prvi po 2016. Slovenski predstavnici Pia Babnik in Ana Belac se nista uvrstili v rez. Sedemindvajsetletna Korejka je zadnji dan v vetrovnih razmerah odigrala 75 oziroma tri udarce čez par igrišča in za en udarec v skupni razvrstitvi prehitela Američanko Lexi Thompson in Avstralko Minjee Lee.

Chunova je za prvo mesto prejela 1,35 milijona dolarjev (1,276 milijona evrov), nagradni sklad turnirja pa je znašal devet milijonov dolarjev (8,51 mil. €), največ doslej v zgodovini ženskega golfa.

»Ta zmaga mi pomeni ogromno, saj sem bila brez nje skoraj štiri leta,« je po zmagi povedala Korejka, ki na svetovni lestvici zaseda 33. mesto. Nazadnje je slavila oktobra 2018 na domačem turnirju Hana Bank Championship, pred tem pa je 2015 osvojila US Open in 2016 Evian Championship.

Slovenski tekmovalki sta nastope končali po dveh dneh, saj se nista prebili v prvo polovico nastopajočih. Pia Babnik si je s 14 tekmovalkami delila 97. mesto s šestimi udarci nad parom igrišča, Ana Belac pa je s sedmimi udarci nad parom končala na 111. mestu.