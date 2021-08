Košenina in Bračko druga v Ljubljani

Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani se je zaključil turnir svetovne serije v odbojki na mivki, odlikovala pa sta se tudi Slovenca Alan Košenina in Rok Bračko. Kot edina domača predstavnika sta se prebila med štiri najboljše dvojice. Bračko, sicer v paru z Rokom Možičem tudi evropski prvak do 20 let, in Košenina sta se za mesto v polfinalu pomerila s Čehoma Janom Dumkom in Matyasom Dzavoronokom, ki sta bila v repasažu usodna za Jana Pokeršnika in Nejca Zemljaka. Mariborčana sta prvi niz dobila z 21:19, v drugem izgubila z 18:21, nato pa s 15:12 dobila tretji niz.



Slovenska predstavnika sta nato polfinalu z 21:16, 17:21 in 15:9 ugnala Šveda Martina Appelgrena in Alexandra Herrmanna, v finalnem boju pa sta morala priznati premoč Litovcema Audriusu Knasasu in Patrikasu Stankevičiusu, ta sta iz nadaljnjega tekmovanja izločila državna prvaka Danijela Pokeršnika in Črtomirja Bošnjaka. Baltska odbojkarja na mivki sta v finalu Košenino in Bračka ugnala z 21:14, 21:12.



»Noro. Gledalci, scena, vse. Z Rokom sva prišla, da bi se imela dobro in ko uživaš, ko se dobro razumeš, rezultati pridejo sami od sebe. Prvič sva igrala skupaj na takšnem turnirju in uspel nama je nor dosežek. Dejstvo, da sva prišla tako daleč, pove zadosti. Za naju je srebrna medalja vredna toliko kot zlata,« je bil kljub porazu vesel Alan Košenina. V ženskem finalu turnirja v Ljubljani sta Čehinji Martina Williams in Marie-Sara Stochlova premagali nizozemski sestri Emi in Mexime van Driel z 21:18 in 27:25.





