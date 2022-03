Kristjan Čeh prvič premagal olimpijskega prvaka

Najboljši slovenski atlet ta čas Kristjan Čeh je na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii v metu diska zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Šveda Daniel Stahla. Olimpijski in svetovni prvak je vrgel 65,95 m. Tretji je bil drugi Šved Simon Pettersson (63,80 m), srebrn na OI lani v Tokiu.

Stahl je bil doslej edini s svetovnega vrha, ki ga Čeh še ni premagal. Tako je bilo tudi 26. junija v finskem kraju Kuortane, ko je Ptujčan na drugem mestu za Stahlom prvič v karieri presegel magično mejo 70 metrov. S 70,35 metra je tedaj postavil slovenski in mlajši članski evropski rekord.

Čeh je na evropskem pokalu začel z neveljavnim metom, nato pa je v drugi seriji s 64,81 m prevzel vodstvo. Le Pettersson se mu je približal (63,80 m), ostali so bili precej za njim. Tretji je bil Islandec Valur Gudnason (62,03 m), četrti pa Daniel Stahl (61,90 m).

Islandec je v tretji seriji nekoliko izboljšal svoj dosežek na 62,50 m, Čeh je vrgel 63,30 m, s 65,95 m pa je vodstvo prevzel Stahl. Pettersson je po prestopu v tretjem poskusu v četrtem dosegel 61,39 m in ostal tretji. Stahl je ostal brez veljavnega dosežka in Čeh ga je s 66,11 m prehitel.

Pred zadnjima dvema serijama je tako vodil Ptujčan, ki je po prestopu v zadnjem metu orodje vrgel na 64,43 m in potrdil veliko zmago. Stahl je namreč po 64,12 m v peti seriji v zadnji tretjič na tekmi ostal brez izida. Tudi Pettersson in Gudnason nista izboljšala svojih dosežkov iz uvodnih serij in ostala na tretjem in četrtem mestu.