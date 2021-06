Leclerc z Mercedesovo pomočjo do najboljšega štartnega položaja

Lewis Hamilton in Charles Leclerc sta si imela po kvalifikacijah veliko za povedati. FOTO: Maxim Shemetov/AFP

Štartni vrstni red za veliko nagrado Azerbajdžana v Bakuju:

1. Leclerc (Mon, Ferrari) 1:41,218, 2. Hamilton (VB, Mercedes) + 0,232, 3. Verstappen (Niz, Red Bull) 0,345, 4. Gasly (Fra, AlphaTauri) 0,347, 5. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 0,358, 6. Perez (Meh, Red Bull) 0,699, 7. Cunoda (Jap, AlphaTauri) 0,993, 8. Alonso (Špa, Alpine) 1,109, 9. Norris* (VB, McLaren) 0,529, 10. Bottas (Fin, Mercedes) 1,441.

*Norrisa so kazensko premaknili za tri mesta nazaj

Ferrarijev dirkačje bil – tako kot pred dvema tednoma v Monte Carlu – najhitrejši tudi v kvalifikacijah za jutrišnjo veliko nagrado Azerbajdžana (z začetkom ob 14. uri). Toda monaške »loterije« v formuli 1 nato zaradi tehnične okvare, ki jo je sicer sam zakrivil, potem ko je v zadnjih trenutkih boja za najboljši štartni položaj silovito trčil v zaščitno ogrado, sploh ni mogel začeti.Tudi danes na slikoviti ulični progi v Bakuju ni manjkalo trčenj, na srečo pa so se prav vsa končala brez poškodb. Na smolo nekaterih kvalifikacij vnovič niso izpeljali do konca, dobro minuto pred iztekom tretjega dela so jih prekinili, potem ko sta drug za drugim trčila Japonec(AlphaTauri) in Španecmlajši (Ferrari). To je še posebej razjezilo(Red Bull), ki je verjel, da si lahko pridirka prvo štartno mesto.»To so bile neumne kvalifikacije. A to je ulična steza, zato je treba računati s takšnimi sranji,« je bentil 23-letni Nizozemec, ki je z zmago na veliki nagradi Monaka pred dvema tednoma prvič prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi formule 1. Jutrišnjo dirko v glavnem mestu Azerbajdžana bo začel s tretjega položaja, ob Leclercu je bil namreč v včerajšnjih kvalifikacijah hitrejši tudi(Mercedes), ki je presenetil z drugim mestom.Tudi Leclerc ni pričakoval, da bo končal na vrhu semaforja rezultatov. »Sprva sem menil, da sem odpeljal zelo slab krog, saj sem naredil dve napaki. Očitno sem ju v zadnjem sektorju izničil z vožnjo v Lewisovem zavetrju,« je ugibal 23-letni Monačan.