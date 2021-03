Luna Rossa se v Aucklandu ne da zlahka

Luna Rossa bi postala šele druga evropska ekipa z zmago

Emirates Team New Zealand (desno) in Luna Rossa Prada Pirelli med tekmo. FOTO: Michael Bradley/AFP

Boj za slovitimed branilcem naslova ekipo Nove Zelandije in izzivalcem Italijo je še naprej zelo razburljiv. Tudi po tretjem dnevu je bitka za najprestižnejši pokal v jadranju dveh visokotehnoloških katamaranov, ki sta pred Aucklandom danes vsak dobila po eno regato, namreč izenačena na 3:3.Ekipaiz Italije je na prvi regati dneva zmagala s prednostjo 18 sekund. Na šesti regati pa so krmar Nove Zelandijein njegova posadka nalahko vrnili udarec in premagali izzivalce za 1:41 minute. »To je bil dober zaključek še enega tesnega dne,« je dejal 49-letni novozelandski olimpijski prvakVeč deset tisoč navijačev in rekordna flota 1600 čolnov za gledalce so na začetku vikenda regati v zalivu Hauraki zagotovili spektakularno kuliso. Pokalni dvoboj se bo nadaljeval v nedeljo ob 4.15 po srednjeevropskem času s sedmo in osmo dirko. Kivijem, trikratnim zmagovalcem slovite regate (1995, 2000, 2017) in velikim favoritom, še vedno ni uspelo streti odpora italijanskih izzivalcev.Luna Rossa želi postati druga evropska ekipa z zmago na pokalu Amerike po švicarski navezi Alinghi v letih 2003 in 2007. Za osvojitev najstarejšega in najpomembnejšega pokala v jadranju je potrebnih sedem zmag.