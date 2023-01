Magnus Carlsen ne skriva svoje ljubezni

V letu 2023 bo minilo deset let, odkar je Magnus Carlsen postal svetovni prvak v standardnem šahu in tudi uradno najboljši igralec na svetu. Obletnice svoje zmage v prvem dvoboju proti Indijcu Anandu Norvežan ne bo dočakal na prestolu, saj se je nadaljnji obrambi naslova v standardnem šahu odpovedal in odprl mesto nasledniku, ki bo znan aprila, ko se bosta v dvoboju pomerila Rus Jan Nepomnjašči in najboljši kitajski igralec Ding Liren.

A dejstvo, da ne premore več motivacije za svoj šesti dvoboj v standardnem šahu, ne pomeni, da ni več lačen novih lovorik in prestižnih naslovov. Kot je neizpodbitno dejstvo, da ostaja najboljši in najbolj dominanten igralec na svetu, kar se bo težko spremenilo v letu pred nami.

Carlsen je vnovič potrdil svojo premoč

Matej Šebenik FOTO: ŠZS

Svojo premoč je Carlsen potrdil prav na zadnjem dejanju iztekajočega se leta, ki je v zadnjih letih tradicionalen termin svetovnega prvenstva v hitrih disciplinah. V kazahstanskemu Almatyju je tretjič v svoji karieri koledarsko leto zaokrožil kot svetovni prvak v standardnem, pospešenem in hitropoteznem šahu. Tako kot leta 2014 in 2019 mu je tudi letos uspel dvojček v obeh hitrejših disciplinah, podvig, ki še ni uspel nobenemu drugemu. Čeprav je bila to njegova šesta zvezdica v hitropoteznem in četrta v pospešenem šahu, je na poti do njiju deloval motivirano, osredotočeno in odločno. Njegova pot do obeh naslovov v konkurenci vseh najboljših na svetu ni bila enostavna, a je bilo kljub številnim napetim situacijam, ki so nepogrešljiv spremljevalec tekmovanj v hitrih disciplinah, očitno, da uživa v vsakem trenutku. To je dalo dodaten čar njegovim predstavam, predvsem pa izjemnim mojstrovinam, ki jih je uprizoril.

Carlsen ne skriva, da je velik ljubitelj in podpornik turnirjev s krajšimi časovnimi kontrolami.

Po pričakovanjih je bil njegov najhujši tekmec v hitropoteznem delu tekmovanja Američan Hikaru Nakamura, ki je bil po prvem od dveh tekmovalnih dni v vodstvu s celo točko prednosti, a se je na koncu (ponovno) zadovoljil z drugim mestom. V pospešenem delu je negotovost do konca zagotovil Carlsen sam, ki je bil vseskozi v vodstvu, a je s presenetljivim spregledom v partiji proti Rusu Vladislavu Artemijevu dva kroga pred koncem dovolil konkurentom, da ga ujamejo na vrhu. Kljub temu spodrsljaju je bil nato najbolj prepričljiv v zaključku, s čemer si je zagotovil zmago. Prijetni presenečenji sta pripravila mladeniča, 22-letni Armenec Haik Martirosjan je bil tretji v hitropoteznem tempu, komaj 18-letni Nemec Vincent Keymer pa po impresivni predstavi drugi v pospešenem.

V ženski konkurenci je pospešeni naslov osvojila Kitajka Tan Zhongyi, ki je bila v podaljšani igri boljša od Kazahstanke Dinare Sadvakasove, s katero sta turnir končali izenačeni na vrhu. Za še večje veselje domačinov je poskrbela 18-letna Bibisara Asaubajeva, ki ji je uspelo ubraniti lanskoletni naslov svetovne prvakinje v hitropoteznem šahu.

Svetovno prvenstvo v hitrih disciplinah je zagotovilo atraktiven zaključek leta in še bolj osvetlilo dejstvo, da se trend nagiba v smeri krajšanja časa za razmišljanje. Na čelu tega trenda je kar sam Carlsen, ki ne skriva, da je velik ljubitelj in podpornik turnirjev s krajšimi časovnimi kontrolami. Kot je napovedal, se bo letos udeležil nekaj turnirjev v standardnem šahu, a bo večina njegovih nastopov prav v hitrih disciplinah. Hkrati je izpostavil željo po večji popularizaciji in večjem številu turnirjev v naključnem šahu, kar je edina disciplina, v kateri (zaenkrat) še nima naslova najboljšega na svetu.