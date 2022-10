Maratona v ligi NBA in slovenski prestolnici

Gremo, gremo proti koncu leta 2022. Tudi športno. V tem tednu nas kot udarna napoved čaka začetek nove sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, severnoameriški NBA. Tekaško živahno bo v slovenski prestolnici, na sporedu je 26. Ljubljanski maraton. Danes bo spet kolesarsko pestro. Brez dirk sicer, a ob 17.30 bo v Milanu predstavitev trase za Giro d'Italia 2023. Slovenija bo na italijanskem krogu udeležena z ... Počakajmo na današnje pozno popoldne.

Nogometu se mudi

Bližina svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju res pritiska. Mudi se Špancem, v torek, 18. t. m., bodo že prve tekme 10. kola v la ligi. V angleški premier league bodo začeli 12. kolo.

Štart v ZDA

V noči na sredo, 19. oktobra, bo torej začetek v ligi NBA. Boston Celtics bodo ob 1.30 pričakali Philadelphio, Los Angeles Lakers bodo ob 4. uri gostovali pri zadnjih prvakih Golden State Warriors. V kvalifikacijah za odbojkarsko ligo prvakinj gre Calcit Volley v uvodni tekmi v Zagreb k Mladosti, dvoboj bo ob 18. uri.

Goran Dragić bo začel svojo klubsko avanturo pri ekipi Chicago Bulls. FOTO: Chicago Bulls

Slovenci v akcijo

V noči na četrtek, 20. oktobra, se bodo sezone v ligi NBA lotili tudi Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar. Prvi je v noči na soboto na zadnji pripravljalni tekmi Dallas Mavericks pred novo sezono s soigralci s 115:101 ugnal Utah v Salt Lake Cityju. V svojo osebno statistiko je vpisal 24 točk, bil je prvi strelec dvoboja, v 30 minutah in 12 sekundah igre je dodal še pet asistenc, tri skoke ter po dve ukradeni žogi in blokadi. Dončić bo elitno ligo začel ob 4. uri, Dallas bo gostoval pri Phoenix Suns. Dragićev Chicago bo ob 1.30 v Miamiju, nekdanjem klubu slovenskega igralca, ob 3. uri bo obračun Čančarjevega Denverja z Utahom. V japonski Morioki se bo s kvalifikacijami začela sklepna tekma svetovnega pokala v športnem plezanju, merilo se bo v novi olimpijski kombinaciji balvani-težavnost.

Plezalsko pestro

Seveda, kaj pa hokej? V petek, 21. oktobra, SŽ Olimpija v ICEHL gostuje (19.15) v Gradcu, SIJ Acroni Jesenice ob 19. uri v alpski ligi pričakujejo Lustenau. V Morioki bodo plezalci in plezalke imeli oba polfinalna nastopa, ob 11.10 moški še finale.

Ljubljanski maraton bo spet tekaško zasedel ulice slovenske prestolnice. FOTO: Blaž Samec

Zima potrkala na duri

V prvi slovenski nogometni ligi 14. kolo v soboto, 22. oktobra, odpirata ob 15. uri Bravo in Celje, ob 20.15 bo še obračun Maribora in Domžal. Cedevita Olimpija ima po koledarju ob 18.15 gostovanje pri Budućnosti v košarkarski ligi ABA, v noči na soboto Chicago (Goran Dragić) ob 1. uri gostuje pri Washingtonu, Denver (Vlatko Čančar) ob 4. pri Golden Statu. Plezalke ob 7.40 na Japonskem čaka finale, v hokeju pa v alpski ligi Jeseničani gostijo (18. ura) Fasso. V slovenski prestolnici bodo predšolski otroci, šolarji in mladina s svojimi teki odprli 26. Ljubljanski maraton. Zima? Seveda, v Söldnu se z veleslalomom odpira svetovni pokal za alpske smučarke, prvi tek bo ob 10.00, drugi ob 13.05.

Kranjec se predstavi

V nedeljo, 23. oktobra, začnimo v nasprotnem vrstnem redu. Žan Kranjec začenja svetovni pokal, veleslalom za smučarje bo ob 10. uri (prva proga) in 13.05 (druga). Na Ljubljanskem maratonu bo ob 9. uri štart polmaratona na 21 km in maratona na 42 km in 195 m, ob 9.45 teka na 10 km. V 1. SNL bosta tekmi CB24 Tabor – Mura (15) in Gorica – Olimpija (17.30). Hokejisti Olimpije v ICEHL gostijo ob 17.30 Pustertal, Krim Mercator ob 14. uri v ligi prvakinj Brest. V formuli 1 bodo ob polnoči v noči na nedeljo kvalifikacije za VN ZDA v Austinu, ob 21. uri bo že dirka. Motociklisti v razredu motoGP imajo ob 9. uri dirko za VN Malezije v Sepangu. NBA? Slovenski spored je Chicago – Cleveland (2. ura v noči na nedeljo), Dallas – Memphis (2.30) in Denver – Oklahoma City (3).