Mayweatherjev dvoboj se je sprevrgel v vsesplošni pretep

Ameriški boksarski šampion Floyd Mayweather mlajši, ki je športno pot končal leta 2017 po jubilejni 50. profesionalni zmagi (nad razvpitim irskim mojstrom mešanih borilnih športov Conorjem McGregorjem), se je minuli konec tedna vrnil v ring. V Sunrisu na Floridi je imel ekshibicijski dvoboj z Johnom Gottijem III, sinom in vnukom zloglasnih mafijskih šefov v New Yorku, ki je dvignil obilo prahu.

Ko je sodnik Kenny Bayless na začetku šeste runde prekinil neenak obračun, med katerim je Mayweather, nekdanji svetovni prvak od superperesne do polsrednje kategorije, uprizoril novo igro mačke z mišjo, se Gotti III nikakor ni sprijaznil z odločitvijo. Po prekinitvi je 30-letni Američan, ki ima v mešanih borilnih športih pet zmag in en poraz, v boksu pa dve zmagi, popolnoma izgubil živce. Pognal se je v slovitega tekmeca, ga stisnil ob vrvi in začel na vso moč udarjati.

V tistem trenutku so v ring skočili še možje iz obeh taborov, med katerimi se je nato vnel vsesplošni pretep, ki se je preselil tudi izven borišča – med gledalce. In minilo je kar nekaj časa, preden so vendarle pomirili vroče strasti.