To bo največji dvoboj, ki ga lahko zdaj ponudi boks

Kazahstanski boksarski as Genadij Golovkin (42 zmag, 37 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz) je le dan po svojem 40. rojstnem dnevu slavil še 42. profesionalno zmago, potem ko je v deveti rundi tako imenovane velike drame na Japonskem s tehničnim nokavtom prisilil k vdaji domačega matadorja Rjoto Murato (16 zmag, 13 s k. o., 3 porazi).

S tem uspehom je naslovu svetovnega prvaka združenja IBF v srednji kategoriji dodal še šampionski pas po različici WBA in si na široko odprl vrata k tretjemu dvoboju z mehiškim zvezdnikom Saulom Canelom Alvarezom (57 zmag, 2 neodločena izida, 1 poraz).

Genadij Golovkin je naslovu svetovnega prvaka združenja IBF v srednji kategoriji dodal še šampionski pas po različici WBA. FOTO: Philip Fong/AFP

Golovkin in Alvarez naj bi pesti znova prekrižala 17. septembra, če bo seveda 31-letni šampion iz Guadalajare, ki je edini poraz doživel proti legendarnemu Američanu Floydu Mayweatherju, 7. maja premagal tudi neporaženega Rusa Dmitrija Bivola (19 zmag, 11 s k. o.). Kazahstanski in mehiški šampion sta se pomerila že dvakrat: 16. septembra 2017 sta se razšla z neodločenim izidom, leto pozneje se je tesne zmage s 115:113, 114:114 in 115:113 veselil Alvarez.

»To bo zagotovo največji izvedljivi dvoboj, ki ga lahko zdaj ponudi naš šport. Tako razmišljam zato, ker sva navijačem dala že dva fantastična obračuna, ki si ju je ogledalo veliko ljubiteljev boksa po vsem svetu. Ljudje vedo, kaj lahko pričakujejo, zato verjamem, da si želijo videti še več tega, kar sva jim že ponudola dvakrat,« je po zmagi nad Murato povedal 40-letni Kazahstanec.