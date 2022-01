Claressa Shields z Mayweatherjevo pomočjo nad Emo Kozin

Najuspešnejša slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin (21 zmag, 11 z nokavtom, 1 neodločen izid, brez poraza) je imela prvo (spletno) soočenje z ameriško šampionko Claresso Shields (11 zmag, 2 z nokavtom, brez poraza), s katero se bo 5. februarja spoprijela v Cardiffu. Zmagovalka bo ring zapustila z naslovi svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različicah IBF, WBA, WBC in WBF.

Tekmici sta na videokonferenci, med katero so vprašanja postavljali ameriški in britanski novinarji, delovali zelo umirjeno. Druga do druge sta pokazali zvrhano mero spoštovanja, čeprav ne dvomita o svojem uspehu. »Ema je moja prva izzivalka, zaradi česar jo zelo spoštujem. Za dvoboj z njo sem trdo trenirala, v zadnjem obdobju v Las Vegasu pri Floydu Mayweatherju,« je razkrila 26-letna Američanka in pripomnila, da se tudi njen sloviti rojak, ki se razglaša za najboljšega boksarja v zgodovini, strinja z njenim novim vzdevkom GWOAT (Največja vseh časov).

Claressa Shields se je na dvoboj z Emo Kozin pripravljala tudi s slovitim Floydom Mayweatherjem. FOTO: Facebook Claressa Shields

Ko so Kozinovo vprašali, kaj pričakuje od obračuna, je odvrnila, da je srečna, ker se bo lahko pomerila s Shieldsovo. »To je moja velika priložnost in naredila bom vse, da jo tudi izkoristim. Za ta obračun trdo treniram po pet, šest ur dnevno. Tako dobro še nisem bila pripravljena. Claressa misli, da me pozna, ampak me ne. Če ne bi verjela, da jo lahko premagam, sploh ne bi šla v ring z njo,« je dejala 23-letna borka iz Šmartnega ob Savi ter nasprotnici ob koncu zaželela še srečen let in srečo v dvoboju, s čimer je nekoliko vznemirila Shieldsovo. »Poznam te bolje, kot si misliš. Uničila te bom!« je ameriška šampionka na koncu zagrozila Kozinovi.