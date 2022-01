Med orjakoma se iskri že pred težko pričakovanim obračunom

Kamerunski šampion mešanih borilnih športov Francis Ngannou (16 zmag, 16 s prekinitvijo, 3 porazi) bo v noči na nedeljo prvič branil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji (nad 93 kg) združenja UFC, ki si ga je konec lanskega marca izbojeval s prepričljivo zmago nad Američanom hrvaškega rodu Stipetom Miočićem. »Plenilca«, kakor se glasi vzdevek 35-letnega orjaka iz Batieja, ki že dolgo živi v Las Vegasu, bo v anaheimski kletki izzval njegov nekdanji sparing partner, neporaženi Francoz Ciryl Gane (10 zmag, 7 s prekinitvijo).

Na novinarski konferenci se je bolj ali manj vse vrtelo okrog dogodka izpred nekaj let, ko naj bi Ngannou na treningu nokavtiral zdajšnjega izzivalca. Gane je to odločno zanikal. »Ciryl, končal si na tleh, potem pa si zapustil trening. Z levim visokim nožnim udarcem sem te spravil na pod. Se tega ne spomniš več? Verjetno si bil nokavtiran, če se tega ne spomniš,« je z nasmeškom na obrazu pripovedoval 193 cm visoki Kamerunec.

Francoz Ciryl Gane (na fotografiji) vztraja, da ga Francis Ngannou ni nokavtiral. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Francoski borec, ki je štiri leta mlajši in tri centimetra višji od prvaka, je priznal, da ga je Ngannou takrat dobro zadel. »Poglej me v oči in mi reci, da si me nokavtiral. Nisi me! Priznam, da si mi s tistim udarcem stresel tla pod nogami, nisi me pa spravil na pod. Nisi me nokavtiral!« je poudaril Gane, medtem ko je Ngannou, ki se je sprl tudi z Dano Whitom, predsednikom združenja UFC, češ da se pod njegovim okriljem ne bo več boril »le« za 500.000 ali 600.000 dolarjev, vztrajal pri svojem.