Merkur Maribor se je od elite poslovil z novo ničlo

Odbojkarji Merkur Maribora so izgubili tudi šesto tekmo lige prvakov in se od tekmovanja poslavljajo brez dobljenega niza. V zadnjem kolu so v dvorani Lukna v Mariboru pred 700 gledalci z 0:3 (-22, -23, -21) izgubili proti Lokomotivu iz Novosibirska.

Kot je obljubil trener Sebastijan Škorc, so slovenski prvaki tudi tokrat pustili srce na igrišču, pokazali borbeno predstavo, se dobro upirali, a to ni bilo dovolj, da bi osvojili častni niz. Za njegove varovance je bila skupina C vendarle premočna, kako kakovostne ekipe so bile v njej, kaže dejstvo, da so močni Rusi zasedli šele tretje mesto.

Mariborčani so bili tudi v sredo ves čas v podrejenem položaju, v vseh nizih že bili v velikem zaostanku, vendar se niso predajali, v končnici grozili, toda v odločilnih trenutkih so bili Rusi tisti, ki so osvajali točke in nize. Predvsem po zaslugi odličnega bloka.