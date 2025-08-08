  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Messnerjevo ganljivo slovo od Dahlmeierjeve: Laura je bila kakor jaz

    Tragična smrt nekdanje nemške biatlonske šampionke je slovitega alpinista močno pretresla kot človeka in kot gornika.
    Tragična smrt Laure Dahlmeier je Reinholda Messnerja močno pretresla kot človeka in kot gornika. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Tragična smrt Laure Dahlmeier je Reinholda Messnerja močno pretresla kot človeka in kot gornika. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Miha Šimnovec
    8. 8. 2025 | 13:01
    8. 8. 2025 | 13:02
    3:06
    V športnih in alpinističnih krogih še vedno odmeva tragična smrt nekdanje vrhunske nemške biatlonke Laure Dahlmeier, ki je preminila pri komaj 31 letih. Umrla je pod goro Laila Peak v Pakistanu, kjer jo je med plezanjem silovito zadel večji kamen. Njena smrt je globoko ganila tudi legendarnega alpinista Reinholda Messnerja, ki ji je v čustvenem slovesu za eno od nemških revij namenil ganljiv poklon.

    Laura Dahlmeier bo za vedno ostala v gorah, kjer se je ponesrečil tudi njen fant

    Dahlmeierjevo je opisal kot mlado pustolovko in izjemno športnico, katere smrt ga je močno pretresla kot človeka in kot gornika. Ob tem je poudaril, da 31-letna Bavarka ni bila nepremišljena ljubiteljica tveganj, temveč odgovorna in premišljena alpinistka, ki se je zavedala vseh nevarnosti v gorah: »Laura ni bila kakšna ljubiteljska plezalka ali iskalka adrenalina. Dobro je poznala tveganja, ki jih prinaša alpinizem.«

    V nadaljevanju se je 80-letni Južni Tirolec dotaknil tudi neizprosnosti in nepredvidljivosti gora: »Kamnitega podora ni mogoče predvideti in pri tem ne gre za usodo. Zgodi se zaradi sile težnosti. In tej sili nismo kos – ne začetniki niti največji mojstri alpinizma.« Tragična ironija Laurine smrti je po njegovih besedah v tem, da je umrla prav na gori, ki ji je pomenila življenjski cilj. O osvojitvi Laile Peaka je namreč sanjala vrsto let.

    V Garmisch-Partenkirchnu so postavili obeležje v spomin na svojo preminulo šampionko Lauro Dahlmeier. FOTO: Philipp Guelland/AFP
    V Garmisch-Partenkirchnu so postavili obeležje v spomin na svojo preminulo šampionko Lauro Dahlmeier. FOTO: Philipp Guelland/AFP

    Laurina želja dokaz njene izjemne etike

    Messner je izpostavil tudi njeno odgovornost, ki jo je izrazila že pred svojo zadnjo odpravo. V oporoki je namreč zapisala, češ da noče, da se jo rešuje, če bi akcija ogrozila življenja drugih. »To je dokaz njene izjemne etike in spoštovanja do življenja – ne le svojega, temveč tudi drugih,« je dodal sloviti alpinist iz Brixna oziroma Bressanoneja in pristavil: »Alpinisti, kot sem jaz ali Laura, živimo v svojem svetu – v svetu, ki ga običajen človek težko razume.«

    V zaključku svojega poklona je Messner poudaril, da smo z Laurino smrtjo izgubili veliko več kot le vrhunsko športnico: »Z njenim odhodom smo izgubili osebnost, ki je gorskemu svetu dajala dostojanstvo. Bila je človek z integriteto, sočutjem in vrednotami, ki jih v sodobni družbi tako zelo pogrešamo.«

    Laura Dahlmeier se je s svojo življenjsko zgodbo in tragičnim koncem pridružila žalostno dolgemu seznamu plezalcev, ki so svoja življenja pustili v gorah. Toda njen duh – pogum, predanost in človečnost – bo med alpinisti in ljubitelji narave živel še naprej ...

    Več iz teme

    alpinizemReinhold MessnerbiatlonLaura DahlmeierLaila PeakPakistan

