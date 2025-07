Huda nesreča nekdanje vrhunske biatlonke v Pakistanu

V pakistanskem gorovju Karakorum se je zgodila huda nesreča, v kateri se je močno poškodovala nekdanja vrhunska nemška biatlonka Laura Dahlmeier. Med alpinističnim vzponom jo je namreč zadel kamen. Zaradi izredno zahtevnega terena reševalna ekipa doslej še ni prišla do nje.

Nesreča se je zgodila včeraj okoli poldneva po lokalnem času na nadmorski višini približno 5700 metrov. Dahlmeierjeva je bila v spremstvu svoje soplezalke, s katero sta plezali v tako imenovanem alpskem slogu – brez dodatne podpore ali fiksnih vrvi. Soplezalka je takoj po nesreči poklicala na pomoč, a je zaradi izjemno težko dostopnega območja helikopterska reševalna akcija stekla šele danes zjutraj.

Ob preletu kraja nesreče so reševalci ugotovili, da je 31-letna Nemka, ki je blestečo tekmovalno pot v biatlonu sklenila maja leta 2019, najmanj hudo poškodovana; pri njej namreč ni bilo zaznati znakov življenja. Reševanje trenutno usklajuje tamkajšnja mednarodna gorska reševalna enota, v kateri sodelujejo tudi izkušeni alpinisti iz regije.

Dahlmeierjeva, olimpijska prvakinja v šprintu in zasledovalni preizkušnji iz Pjongčanga 2018, ki je v svetovnem pokalu nanizala 22 zmag, v alpinističnih krogih slovi kot preudarna in izkušena plezalka, ki se zaveda tveganj, povezanih z visokogorjem. Iz njenega menedžmenta prosijo javnost in medije za razumevanje ter spoštovanje zasebnosti družine in bližnjih v teh težkih trenutkih.