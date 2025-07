Potrdili tragično novico: Lauro Dahlmeier našli mrtvo

Nemčija je izgubila eno od svojih največjih športnih junakinj. Nekdanja biatlonska šampionka Laura Dahlmeier je pri komaj 31 letih tragično preminila med alpinistično odpravo v Karakorumskem gorovju v Pakistanu.

Kakor so sporočili iz njene ekipe, se je nesreča zgodila v ponedeljek, ko je bila Dahlmeierjeva s svojo plezalno partnerico na višini približno 5700 metrov. Med plezanjem v alpskem slogu jo je silovito zadel kamen, ki je priletel z velike višine. Zaradi izjemno težko dostopnega terena je reševalni helikopter na kraj nesreče priletel šele naslednje jutro. Iskalno akcijo so zaradi teme začasno prekinili, nadaljevala pa se je danes, ko so potrdili tragično novico.

Laura Dahlmeier je veljala za eno največjih biatlonskih zvezdnic v zgodovini Nemčije. Na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu je osvojila dve zlati lovoriki (v šprintu in zasledovanju) ter eno bronasto. Leto prej je na svetovnem prvenstvu v Hochfilznu dosegla zgodovinski uspeh s petimi zlatimi kolajnami – dosežek, ki ga pred njo ni dosegla nobena druga biatlonka.

V sezoni 2016/17 je zmagala v skupni razvrstitvi svetovnega pokala in postala ena najbolj prevladujočih športnic v zgodovini tega športa. Kljub izjemnim uspehom je bila znana po svoji skromnosti. Vedno je raje pustila, da so njeni rezultati – kakor so zapisali v enem od nemških časnikov – govorili sami zase, kot da bi iskala medijsko pozornost.

Že pri 25 letih presenetljivo sklenila uspešno športno pot

Leta 2019 je presenetila športni svet, ko je že pri 25 letih sklenila blestečo kariero. Za različne medije je večkrat odkrito spregovorila o telesni in duševni izčrpanosti. Novo življenjsko pot je našla v gorah in se izšolala za državno gorsko in turnosmučarsko vodnico, ki velja za eno od najzahtevnejših izobrazb na področju alpinizma.

Ob tem je delovala kot strokovna komentatorka za nemško televizijsko postajo ZDF. Bila je tudi aktivna okoljevarstvenica. Pogosto je govorila o spoštovanju do narave in nevarnostih v gorah. V enem od intervjujev je opozorila: »Kdor se podaja v gore, mora vedeti, da se morda nikoli ne bo vrnil.«

Zdaj se je zgodilo prav tisto, pred čimer je vedno opozarjala.