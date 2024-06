Mia Krampl in Luka Potočar potujeta na OI v Pariz

Zmagovit dan za slovensko reprezentanco v športnem plezanju v Budimpešti! Mia Krampl in Luka Potočar sta si v polfinalu zaključnega dela olimpijskih kvalifikacij v Budimpešti zagotovila vozovnico za olimpijske igre avgusta v Parizu, tako da bosta skupaj z branilko naslova olimpijske prvakinje Janjo Garnbret Slovenijo zastopala na najpomembnejšem športnem dogodku letošnjega leta. Mia Krampl bo na olimpijske igre odpotovala že drugič, Potočar si je priboril zgodovinsko prvo slovensko moško uvrstitev na OI v športnem plezanju.

»Nekaj časa je trajalo preračunavanje točk, a so z Mednarodne zveze za športno plezanje prinesli imena in na naše veselje lahko potrdim, da sta se tako Mia Krampl kot Luka Potočar uvrstila na olimpijske igre, kar je presežek. Ves čas smo govorili, da nočemo, da gre Janja sama na olimpijske igre, zdaj res ne odhaja. Zelo me veseli, da je to uspelo pri fantih, ker so bili vsi skeptični glede tega, sam pa sem vztrajal, da to je mogoče. In Anže Peharc in Potočar sta bila blizu, Peharcu se žal ni izšlo, Luka pa je naredil predstavo in gre zasluženo na olimpijske igre. Pri dekletih je bilo pod nujno, da gre ena kandidatka, v polfinalu smo imeli celo tri, Mia je bila v vseh krogih najboljša in se je zasluženo uvrstila naprej. Kar ne morem verjeti! Dokler mi zveza ni potrdila, da je to to, sem se kar držal nazaj,« je bil vzhičen selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.

Četrtkovim kvalifikacijam v balvanskem plezanju in petkovim v težavnosti je na sklepnem delu olimpijskih kvalifikacij v Budimpešti sledil polfinale obeh disciplin s štirimi slovenskimi predstavniki, med katerimi je bila – tako kot maja v Šanghaju – najuspešnejša Mia Krampl, ki si je sedmim mestom v polfinalu (4. mesto v težavnosti in 12. na balvanih) priplezala nedeljski finale finale: »Dan je bil dolg, najprej čakanje v coni zaradi dežja, ker so tekmo prestavili za dve uri, zato smo se morali še enkrat ogrevati in toliko dlje časa čakati. V balvanih soliden rezultat, a sem vedela, da bom morala težavnost še zelo dobro odplezati, če si želim nastopa v finalu. Kljub težki smeri mi je to uspelo, tako da še ne dojemam, kaj se dogaja, a sem že zdaj vesela, da bomo v nedeljo spet borbali.«

Stres največji izziv

»Največji izziv je bil stres. Res so bili zadnji trije dnevi zelo stresni in ne morem povedati, kako vesela sem, da je tega konec, čeprav ponavadi uživam na tekmah in v stresu, je bilo to nekaj povsem drugega. Že po balvanih se mi je z ramen odvalil velik kamen, že težavnost je bilo lažje odplezati,« se je kar smejalo 23-letni športni plezalki z Golnika, ki bo po Tokiu leta 2021 zdaj že drugič nastopila na olimpijskih igrah, a še čaka na nedeljske uradne rezultate: »Dokler ni konec tekme, dokler ne bo potrjeno, da imam olimpijsko vozovnico, se nočem veseliti. Seveda se veselim finala in vem, da je rezultat obetaven, a do zadnjega trenutka nočem biti prehitro vesela. Ne dojemam še tega in se mi zdi, da bo nedelja čustveno zelo nabit dan.«

Na olimpijske igre se je uvrstil tudi Luka Potočar, ki se prav tako še ne upa zares veseliti: »Po neuradnih rezultatih naj bi bilo dovolj za olimpijske igre, a se mi zdi, da se še ne upam toliko veseliti, dokler ne bo zagotovo zagotovo.« Na OI lahko vsako državo zastopata le dva predstavnika ene države po spolu, gostitelji Francozi imajo poleg tega že zagotovoljeno eno vozovnico. Po trenutnem seštevku so pred Potočarjem trije Francozi, tako da bo tudi po njihovi zaslugi – v nedeljo si bo namreč eden priboril gostiteljsko mesto na OI, eden pa po najboljšem rezultatu v finalu – Jeseničan tudi uradno prejel vozovnico za Pariz, zgodovinsko prvo slovensko moško za olimpijske igre.

Poplačalo se je

»Predvsem sem zadovoljen z balvani, kjer sem pokazal, da lahko naberem dober izkupiček. S težavnostjo pa – do ključne točke sem šel dobro in bil pozneje jezen, saj sem vedel, da bi lahko naredil več, a to je težavnostno plezanje,« je dejal 22-letni Jeseničan, 12. v polfinalu (11. mesto v težavnosti in 13. na balvanih), tako da bo lahko v nedeljo le sproščeno navijal, potem pa novim izzivom naproti: »Do zdaj je bilo zelo naporno, ker se je vse vrtelo okrog teh dveh tekem, kar je res neverjetno. Zdi se mi, da bom šele zdaj za nazaj videl, kaj vse smo naredili skupaj s trenerji in sem res vesel, da se je poplačalo, zagotovo pa je pred mano še veliko težkih izzivov.«

V polfinalu sta nastopili tudi Vita Lukan, ki je je polfinale sklenila na 18. mestu (13. v težavnosti in 19. na balvanih) in Lucija Tarkuš, 19. v Budimpešti (18. v težavnosti in 16. na balvanih). V Budimpešti so slovenske barve zastopali tudi Martin Bergant, ki je tekmovanje končal na 23. mestu, Sara Čopar na 25., Anže Peharc na 28. in Zan Lovenjak Sudar (PK Scena) na 41. mestu. Finale najboljše osmerice v obeh konkurencah bo v nedeljo.