Mladi Finec po slabem štartu neulovljiv za tekmece v Keniji

Čeprav Kalle Rovanperä (toyota yaris) relija za svetovno prvenstvo v Keniji ni začel najbolje (v uvodni hitrostni preizkušnji se je skoraj prevrnil), je v nadaljevanju zanesljivo opravil z vsemi tekmeci. V cilju je imel namreč 21-letni Finec skoraj minuto naskoka pred drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem, Valižanom Elfynom Evansom (+ 52,8).

Toyotino popolno slavje sta s tretjim in četrtim mestom zaokrožila Japonec Takamoto Kacuta (+ 1:42,7) in Francoz Sebastien Ogier (+ 2:10,3). Razred zase na »Safariju« pa je bil – kot že omenjeno – Rovanperä, ki je tako slavil še četrto letošnjo zmago in skupno šesto med svetovno elito.

Rezultati dirke za svetovno prvenstvo v Keniji: 1. Rovanperä (Fin, toyota yaris) 3;40:24,9, 2. Evans (VB, toyota yaris) + 52,8, 3. Kacuta (Jap, toyota yaris) + 1:42,7, 4. Ogier (Fra, toyota yaris) 2:10,3, 5. Neuville (Bel, hyundai i20) 10:40,9, 6. Breen (Irs, ford puma) 23:27,9.

»Počutim se sijajno. To je bila najtežja dirka, ki sem jo kadarkoli vozil. Vsi v ekipi si zaslužijo pohvale, saj so izvrstno opravili svoje delo. Naši avtomobili so delovali brez težav, tokrat smo imeli z naskokom najboljši dirkalnik,« je poudaril mladi finski as. Z novim podvigom se je še utrdil na vrhu skupnega seštevka za svetovno prvenstvo, v katerem ima že 65 točk zaloge Belgijcem Thierryjem Neuvillom (hyundai i20), ki je bil tokrat z velikanskim zaostankom (+ 10:40,9) peti.

Belgijec Thierry Neuville se je moral tokrat sprijazniti s petim mestom. FOTO: Tony Karumba/AFP

Naslednji reli bo med 14. in 17. julijem na sporedu v Estoniji.