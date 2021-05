Na Japonskem si želijo poln veter v jadra

Tudi Žan Luka Zelko tekmovalno jadra na Japonsko. FOTO: JZS

Ob bok jadralnim velesilam

Na koprskem potniškem terminalu sta se predstavili slovenski olimpijski jadralni posadkiin. Mrakova in Macarolova sta po slabšem nastopu na EP v razredu 470 na Portugalskem vendarle zadovoljni z novo jadrnico, ki sta jo tam uporabljali in bo tudi odšla v Tokio. Zelko je medtem podaljšal priprave na Portugalskem. Za Mrakovo in Macarolovo je bilo evropsko prvenstvo zadnji nastop pred olimpijskimi igrami. Z nastopom, kjer sta zasedli 13. mesto, nista ravno zadovoljni, je priznala Macarolova. Kot je dodala Mrakova, pa sta zadovoljni vsaj s tem, da je nova jadrnica, ki sta jo splovili tik pred EP, vključno z opremo odlična, nenazadnje sta v sklopu prvenstva osvojili tudi eno regato. »Veva, da sva tega zmožni in kljub temu, da sva nekaj plovov zelo slabo odjadrali, bova poskusili to popraviti v teh dveh mesecih do začetka olimpijskih iger. Mislim, da se bova vrnili v Tokio še močnejši,« je optimistična Mrakova.Kot je dodala Macarolova, sva tudi na pripravah pred EP videli, da sta s to jadrnico lahko hitri tako v pogojih močnega kot šibkega vetra, tako da morata le popraviti svoje napake. Po njenem bo konkurenca na Japonskem močna in se bo za medaljo lahko borilo deset posadk. Zelko se je oglasil prek video povezave s Portugalske, kjer je ostal na pripravah in bo v prihodnjih tednih sodeloval na dveh pripravljalnih tekmah v razredu laser z močno konkurenco. Konec meseca se bo vrnil v Slovenijo, od koder bo po le nekaj dneh krenil v Split. Na Hrvaškem bo do odhoda na igre treniral v družbi hrvaških in tudi drugih posadk.Kot je poudaril Zelko, je Japonska zanj posebna, saj se je tam uvrstil na OI in se je tudi dobro znašel v tamkajšnjih pogojih. Je pa jadralec priznal, da se je šele v zadnjih dneh znebil posledic covida-19, za katerim je zbolel pred približno dvema mesecema. Še do pred desetimi dnevi je med treningi čutil zadihanost in utrujenost, moten je bil tudi spanec. Zdaj posledic bolezni ne čuti več. Kot je dodal, mu je pri tem najbolj pomagalo pihanje balonov.Ob današnjem dogodku, ki je potekal na območju potniškega terminala Luke Koper, ki je tudi generalni sponzor slovenskih jadralcev, so predstavili tudi panožni kontejner. Kot je ocenil vodja slovenske odprave v Tokiu, se bodo s kontejnerjem, v katerem bo klimatiziran bivalni prostor z opremo za fitnes, tudi na tem področju postavili ob bok najmočnejšim ekipam: »V Tokiu je vroče podnebje. Tukaj smo opremljeni tudi s klimo in vsem potrebnim, kar pomeni, da ne bomo vedno prepuščeni improvizaciji.«