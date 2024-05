Na poti v Pariz tudi prek javorjevih listov

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v ligi narodov nadaljuje zmagovito serijo. Po Nizozemski in Franciji je na turnirju v Antalyi premagala še Kanado, a pri tem ni imela lahkega dela. Izid tekme je bil 3:2 (-22, 18, 18, -21, 10), z zmago pa se je še bolj približala olimpijskemu nastopu v Parizu.

V igri Slovenije je bilo tokrat nekaj nihanj, kar je za ta del sezone povsem običajno, a na koncu ta nihanja niso bila usodna, še petič na petih medsebojnih tekmah je Kanada padla. Slovenci so lahko zadovoljni z rezultatom, tudi z izvedbo servisov, v drugih elementih pa imajo rezerve, ki jih bodo poskušali aktivirati v nadaljevanju sezone.

Na tekmi s Kanado se je v slovensko vrsto vrnil kapetan Tine Urnaut, ki je zaradi manjše poškodbe ni igral na tekmi s Francijo, med gledalci pa je zaradi zdravstvenih težav ostal Žiga Štern, na klopi ga je zamenjal mladi Luka Marovt. Slovenska ekipa se je pred tekmo zavedala moči kanadske reprezentance, pri katerih blesti predvsem trojka Stephen Maar, Arthur Schwarz in Eric Loeppky, vsi so si letos kruh služili pri italijanskemu podprvaku Monzi, hitro pa se je lahko prepričala, da so bila opozorila o kakovosti tekmecem povsem na mestu.

Tudi Tonček Štern se je izkazal. FOTO: Volleyball

Čebulj prevzel odgovornost

Kanadčani so povedli s 6:1 in 9:3, Slovenci so se po zaslugi dobrih servisov, predvsem Gregorja Ropreta in Jana Kozamernika, nekajkrat povsem približali, zadnjič po točki Klemna Čebulja za 20:22. Toda zadnjega koraka jim ni uspelo napraviti, tako da so uvodni niz izgubili.

Toda v nadaljevanju so vendarle pokazali, da tekme ne mislijo izgubiti. Povsem so prevzeli pobudo na igrišču, v drugem nizu imeli ves čas od tri do štiri točke, za odločilno serijo pa so poskrbeli servisi Tineta Urnauta, po njegovem asu se je na semaforju svetil rezultat 23:16. Niz je bil v slovenskih rokah, ki so bilo nato mirne tudi v tretjem, ta je imel podoben potek kot drugi.

Je pa prišlo do krize v slovenski igri v četrtem. Po zaostanku 4:6 so Kanadčani dosegli sedem zaporednih točk, na slovenski strani je šepal predvsem sprejem, zaradi katerega je Klemna Čebulja za nekaj časa zamenjal Rok Bračko, Janija Kovačiča pa Urban Toman. Z menjavo je selektor Gheorghe Creţu ustavil nalet tekmecev, toda zasuka vendarle ni bilo, niz je šel v roke Kanadčanov.

Slovenija – Kanada 3:2 (-22, 18, 18, -21, 10) Športna dvorana Antalya, 400 gledalcev, sodnika Simonović (Švica) in Akinci (Turčija). Slovenija: T. Štern 23 (2 asa, 2 bloka), Pajenk 10 (2 asa, 1 blok), Kozamernik 9 (1 blok), Toman, Marovt, Bračko, Vinčić, Štalekar, Kovačič, Ropret 4 (4 asi), Urnaut 14 (1 as), Čebulj 21 (2 asa), Mujanović, Kržič; Kanada: Eshenko, Herr 1 (1 as), Hoag, Demyanenko 1, Maar 27 (3 bloki), Walsh 1 (1 blok), Wassenaar Ketrzynski 7 (2 bloka), Van Berkel 7 (1 blok), Szwarc 13 (1 as, 2 bloka), Barnes, Lui, McCarthy 5 (4 bloki), Currie, Loeppky 12 (1 as, 1 blok).

Ti pa so bili v odločilnem nizu nemočni. Ustavili so jih predvsem servisi, najprej Čebulja, nato še Ropreta in Šterna, Čebulj je v zaključku prevzel odgovornost tudi v napadu, to je storil uspešno, po izenačenju na 6:6 Slovenci niso več dopustili, da jih tekmec ogrozi. Pri zmagovalcih je Tonček Štern dosegel 23 točk, Klemen Čebulj jih je prispeval 21, Gregor Ropret se je izkazal s štirimi asi in nasploh z dobrimi servisi. »To je bila zelo težka tekma. Že pred njo smo vedeli, da imajo Kanadčani kakovostno ekipo. Dva njihova sprejemalca sta letos igrala v finalu italijanskega prvenstva, tega ne smemo pozabiti. Tokrat je bil v petem nizu pomemben boj, da smo se bojevali za vsako točko in da smo izvlekli zmago. Pridobili smo minimalne točke, lahko pa bi jih veliko tudi izgubili, če bi proti njim izgubili,« je dejal prosti igralec Jani Kovačič.

Za konec prvega turnirja se bodo Slovenci v nedeljo ob 13. uri pomerili še s Poljsko, eno najboljših reprezentanc na svetu, ki tudi v Antalyi igra odlično.