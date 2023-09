Na prizorišču zadnjih OI priigrati nove

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je le štiri dneve po osvojitvi bronaste kolajne na evropskem prvenstvu v Rimu spet zbrala in se vrnila k treningom. Pred njo je namreč glavni cilj sezone, kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah, ki se bo začel konec naslednjega tedna v Tokiu.

Varovanci Gheorgheja Creţuja si bodo v družbi Egipta, Tunizije, Turčije, Finske, Srbije, ZDA in Japonske poskušali priboriti neposredno vstopnico za Pariz, če jim to ne uspe, pa bodo morali počakati konec naslednje lige narodov, po kateri bo znano katere reprezentance bodo na igrah nastopile kot najboljše s svetovne jakostne lestvice.

»Trije dnevi premora so nam koristili. Lahko smo bili z družinami, vsaj za malo časa pozabili na odbojko, čeprav so nas številne čestitke vendarle spominjale, kaj smo na prvenstvu dosegli. Malo smo se lahko tudi spočili, mislim pa, da nobenemu ni bilo težko spet priti na treninge. Na to smo bili pripravljeni, že na začetku reprezentančne sezone smo vedeli, da so olimpijske kvalifikacije za nas najpomembnejše tekmovanje,« je po prvem treningu po osvojitvi tretje zaporedne kolajne na evropski prvenstvih dejal prosti igralec Jani Kovačič.

»Težko je, a smo vajeni, da ko končamo eno tekmovanje, takoj začnemo z novim. Mislim, da smo z glavami že na pravem mestu in da lahko brez težav začnemo priprave za cilj, ki si ga vsi najbolj želimo,« je še dejal Kovačič in dodal, da so formo tempirali prav za olimpijske kvalifikacije, zato računajo, da bodo na Japonskem pokazali še boljše predstave kot v Varni in Rimu.

Ključ telesna pripravljenost

Podobnega mnenja kot slovenski libero so tudi drugi reprezentanti. Vsi so za vsaj nekaj časa izbili iz glave dosežen uspeh in misli preusmerili na Tokio. Prvo tekmo bodo odigrali 30. septembra proti Tuniziji, zadnjo pa osmega oktobra proti Srbiji. »Upam, da bo zadnja tekma odločala, zavedamo pa se, da nobena tekma ne bo lahka. Vsaka bo tudi pomembna, slabega dneva si ne bomo mogli privoščiti. Ritem tekem je zgoščen, tokrat bo res potrebna tudi pomoč s klopi. Že sam trening danes je pokazal, da tako razmišlja tudi Creţu, zaveda se, da sedem, osem igralcev takih naporov ne more zdržati. Tudi na svojem igralnem mestu pričakujem menjavo, Urban Toman je ves čas z nami in bo zagotovo dobil priložnost, da se dokaže,« večjo rotacijo igralcev pričakuje Kovačič.

Selektor Gheorghe Creţu želi po evropskem bronu Slovenijo popeljati še na OI v Parizu. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Rok Možič je bil najučinkovitejši igralec evropskega prvenstva, bil je tudi edini, ki se je iz Rima vrnil z avtomobilom in ne z letalom. Ustavil se je tudi v Veroni, kjer je pozdravil klubske soigralce, v domovino se je vrnil šele v ponedeljek zvečer. Nekaj utrujenosti še čuti, a tudi on se je z veseljem vrnil na treninge in se veseli tudi naslednjih tekem, čeprav se zaveda, da bodo naporne.

»Naporne bodo za vse enako. Nihče ni vajen takšnega ritma. Vesel sem, da nas na začetku čakajo nekatere lažje tekme, vsaj na papirju. A tudi te bo treba zmagati, vemo pa, da lahko imamo težave. V skupini so tudi Turki, ki so nas v Varni namučili, tudi druge ekipe znajo biti neugodne, še posebej, če mi nismo pravi. Vseeno pa verjamem, da bodo o prvih mestih odločale zadnje tekme proti Japonski, ZDA in Turčiji. Vsi si želimo v Pariz, za to sta v tem trenutku le dve mesti. Mi bomo dali vse od sebe, motivacija bo velika, upamo, da nam bo uspelo,« se uspeha nadeja Mariborčan.

Slovenci bodo na Japonsko odpotovali v nedeljo, vodstvo reprezentance jim je zagotovilo vse potrebno, da bodo tekmovanje pričakali pripravljeni, imeli bodo čas, da se privadijo na vse, kar je pomembno za rezultat. »Na Japonskem, kar se tiče tehničnih stvari, dosti ne moremo več storiti. Lahko izboljšamo nekatere malenkosti, predvsem pa se mi zdi pomembno, da ohranjamo telesno pripravljenost. Tudi na evropskem prvenstvu je bila telesna vadba stalnica, tako bo tudi v Tokiu. Telesna pripravljenost bo ena od ključnih reči,« pa je prepričan Creţu.